La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de México investiga el homicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de la belleza de Baja California, que fue asesinada en el interior de su apartamento.

El caso, que ha provocado una profunda indignación social, dio un giro tras la difusión de un video captado por las cámaras de seguridad internas, donde se observa el momento en que la víctima es atacada a tiros por su suegra, identificada como Erika María N.

El video del momento previo al asesinato de Carolina Flores

El crimen fue reportado inicialmente por el esposo de la víctima, Alejandro N., quien señaló a su madre como la autora de los disparos. Sin embargo, la Fiscalía mantiene bajo la lupa el testimonio del hombre debido a marcadas "inconsistencias" en su relato.

Las imágenes difundidas por el periodista Carlos Jiménez muestran la secuencia previa al desenlace fatal en el apartamento de la alcaldía Miguel Hidalgo. En el video se aprecia a Erika María N. manteniendo una discusión con Flores Gómez antes de dispararle en repetidas ocasiones con un arma calibre .9 milímetros. Ante los gritos, Alejandro N. se aproximó a la escena y, al hallar el cuerpo de su esposa, recriminó la acción de su madre.

La respuesta de la presunta homicida, según el registro y las declaraciones del caso, fue inmediata: “No hice nada, me hizo enojar”. En medio de la confrontación verbal con su hijo, la mujer justificó el ataque asegurando que la joven le había "robado" su afecto. “Tú eras mío y ella te robó”, manifestóla agresora.

Carolina Flores, exreina de belleza, fue asesinada en su casa Foto: Facebook/Entre Veredas

La investigación sobre el asesinato de Carolina Flores

Aunque Alejandro N. señaló a su madre como la única responsable, la FGJ no descarta su complicidad o participación en el evento. Fuentes judiciales citadas por medios locales indican que el comportamiento del esposo tras el incidente y los tiempos del reporte del crimen están siendo analizados minuciosamente. Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, instó a las autoridades capitalinas a coordinar esfuerzos para asegurar que el asesinato de la joven no quede en la impunidad.

En el momento de la autopsia, la mujer tenía múltiples heridas de bala: seis de ellas a la altura de la cabeza y seis más en el tórax. La causa fue caratulada como delito de homicidio doloso y no como feminicidio, un punto que generó polémica en el debate público.

La gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y exigió que se aclare el caso, según consignó Fox News. "Ningún crimen contra una mujer debe quedar impune“, declaró.

El esposo de Carolina Flores reveló a los investigadores que fue su madre quien le disparó Foto: Jam Press

Asimismo, la fiscal María Elena Andrade Ramírez indicó que hay coordinación con las autoridades de la Ciudad de México para apoyar la investigación.

La mujer había participado en concursos de belleza y fue coronada Miss Teen Universe de Baja California en el año 2017.

El pedido de justicia por el asesinato de Carolina Flores en Baja California

A través de las redes sociales, el Colectivo Legado Diamantina Rosa pidió que las autoridades investiguen y aclaren el caso. “Nos unimos al dolor de nuestra compañera Reyna Gómez Molina, integrante de Diamantina Rosa, por la pérdida de su hija, Carolina Flores Gómez. Exigimos verdad y justicia. No habrá silencio ni olvido”, escribieron, según informó la revista HOLA.

Una manifestación está programada para el sábado 25 de abril a las 15 hs en CEARTE Ensenada, México. “Saldremos a las calles en una marcha pacífica para exigir justicia para Carolina Flores Gómez. Hagamos que su nombre resuene en las calles y llegue a donde sea necesario. Carolina merece justicia”, concluyeron.

Con información de La Nación/GDA