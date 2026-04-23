Pagaba US$ 200 a jóvenes por videos sexuales y decía que eran para el exterior: cae red de Argentina Casting

Avanza la investigación de Argentina Casting, una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual a través de plataformas digitales que operaba en la vecina orilla. Su creador, un hombre de 30 años, fue detenido y enviado a prisión preventiva en la provincia de Rosario.

Una de las víctimas de la red, Agostina Mas, dio su testimonio: “Me contactó por Instagram, prometiendo que el video no se iba a divulgar en Argentina”, contó la joven en entrevista con A24.

Mas grabó el video en 2022, cuando tenía 21 años. “Él ofrecía el pago de US$ 200 por grabar el video. Un único video sexual. Pagaba antes de iniciar el video, ese fue mi caso. También conozco casos donde no les pagó a las chicas”, detalló.

La joven contó también que el hombre la hizo firmar un contrato “que estaba en inglés”, asegurando que el video no se difundiría en Argentina. Sin embargo, no la dejó quedarse con una copia, sino sacarle una foto.

La mujer, oriunda de Tucumán, se encontró personalmente con el hombre para hablar sobre el video y, al dar su consentimiento, filmaron el video en un apartamento temporario que alquiló el hombre en su ciudad.

Consultada por la razón que la llevó a filmar el video, Agostina Mas respondió que lo hizo “para calmar la ansiedad” por una deuda con su expareja. “Me estaba hostigando para pagarle y yo era chica, no sabía en ese momento pedir ayuda y necesitaba calmar mi ansiedad, pagarle a él y estar libre”, lamentó.

La detención del hombre detrás de Argentina Casting

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la ciudad de Rosario a un hombre de 30 años acusado de explotación sexual a través de plataformas digitales.

"La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), constató un perfil de la red social Instagram vinculado técnicamente a dicho sujeto, como así también la existencia de un grupo público de la aplicación de mensajería Telegram destinado a promocionar los distintos videos explícitos", detalló la Fiscalía de Rosario.

El hombre detenido por la red Argentina Casting Foto: PFA

La investigación arrojó que el investigado reclutaba a través de engaño a jóvenes por intermedio de la red social Instagram, viajando por distintas provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones.

Se hallaron más de ciento cincuenta videos de producción sexual editados, protagonizados y comercializados por el acusado, vinculándolo a más de cincuenta mujeres, algunas menores de edad.

La Justicia dispuso que el hombre fuera enviado a prisión preventiva por 90 días mientras avanza la investigación.