Gobierno toca las puertas en Cerro Norte, el lugar escogido para probar plan de seguridad liderado por Sánchez

Una respuesta de latiguillo en el gobierno de Yamandú Orsi a la pregunta de cuál es el buque insignia de esta administración suele apuntar al lema de campaña: "La revolución de las cosas simples". En la gestión de todos los días, eso quiere decir trabajar sobre aquellos aspectos que hacen a la vida cotidiana de la gente —las condiciones de las aulas y sus comedores, las becas estudiantiles, las fuentes laborales, los ingresos de los rezagados—. Pero hay una apuesta de gobierno, cuyo coordinador es el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez —el "comité político" lo terminan de integrar los ministros Carlos Negro (Interior) y Tamara Paseyro (Vivienda)— que tiene las características tradicionales de buque insignia, por su ambición: es el plan que lleva por nombre Más Barrio, y su objetivo es lograr una transformación radical en 21 zonas específicas del país —cinco prioritarias, que son por las que se comenzará este año— atravesadas por el crimen organizado y las condiciones socioeconómicas de sus vecinos.

Ese plan tiene su capítulo primero este jueves, desde la mañana temprano, en el icónico barrio de Cerro Norte, que iniciará la jornada con el aterrizaje de 160 funcionarios del Estado, todos abocados a realizar un profundo relevamiento del área para conocer sus necesidades, pero que en realidad forma parte de "una estrategia más amplia", detalla un comunicado de Presidencia, que enfatiza que "no se trata de un operativo puntual, sino del inicio de una presencia sostenida del Estado en el territorio".

Fuentes ministeriales señalaron a El País que esa es la labor principal que se desplegará hoy, con el norte puesto en conocer, sobre todo, en conocer la "composición familiar" de quienes viven en una zona calificada desde hace décadas como roja, y las condiciones de vivienda que tienen esas familias.

"A partir de la información relevada —dice el texto—, se comenzarán a implementar de forma inmediata acciones concretas de mejoramiento barrial, que incluirán intervenciones en viviendas, apoyo para mejoras habitacionales, recuperación de espacios públicos, recolección de residuos, alumbrado público y acciones orientadas a fortalecer la convivencia y la seguridad".

Esto quiere decir, detallaron las fuentes, que el paisaje urbano del barrio cambiará en el corto plazo, en paralelo al proceso de análisis de la información recolectada. "No es que mientras se procesen los datos se estará en pausa", precisó uno de los consultados.

El concepto básico de esta primera transformación barrial es recuperar los "espacios públicos abandonados", lo que implicará, por ejemplo, el retiro de autos quemados y la limpieza de basurales, por lo que será necesaria intensificar la coordinación interinstitucional con la Intendencia de Montevideo.

Aunque nadie habla formalmente de "buque insignia", en el gobierno recalcan por estas horas la importancia política de este plan, que forma parte de las 63 medidas de gestión prioritarias definidas al comienzo del mandato en marzo del año pasado, a partir de promesas de campaña del 2024.

El convencimiento en el Ejecutivo es que se "mejorará ya este año las condiciones de vida de personas con necesidades básicas insatisfechas y que conviven con la presencia del delito".

Las otras cuatro zonas que se atacarán en este 2026, como informó este miércoles El País, son San Antonio, en Maldonado; Cofrista-Talca, en Las Piedras; y las ciudades de Durazno y Rivera.

El operativo y tres claves del plan

La jornada tiene como hora de largada las 8.30 y como punto de encuentro la explanada del Estadio Tróccoli. A esa hora, con una "zona de exclusión" para los trabajadores del Estado que participarán —de los ministerios mencionados, pero también de otros organismos involucrados, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OSE, UTE, ANEP, la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay— se emprenderá una recorrida que se detendrá "casa por casa".

Como parte del trabajo de campo, los funcionarios repartirán a los vecinos volantes con la información del operativo —que continuará hasta la tarde y se retomará este viernes, para ya completarlo— y con todo el proceso de trabajo, que para el Ejecutivo —que presentó este plan, en una delegación integrada por Sánchez, Negro y Paseyro, a la Bancada del Frente Amplio y a su Mesa Política, este miércoles— no puede ser otra cosa que una "buena noticia" (ver recuadro).

Todo el plan consta de tres claves, como resume un folleto oficial al que accedió El País. Uno de ellos, como fue consignado, es el habitacional. Por eso la preponderancia del Ministerio de Vivienda en este proceso. Van a haber, se asegura, "mejoras en las viviendas, apoyo material para arreglar las casas" y un "mejor saneamiento".

También habrá "más espacios" públicos. Esto es, "arreglo y mejora de plazas, más árboles y espacios verdes, juegos para niños y niñas, canchas y espacios para hacer deporte", y un compromiso de mejorar la "iluminación y el mobiliario urbano".

La seguridad es el tercer eje: se prometen "espacios de encuentro entre vecinos y vecinas", y que ellos podrán participar en todas las mejoras planificadas, y se verán "acciones para mejorar la convivencia y la seguridad".