Conchillas, la localidad coloniense con pasado inglés que busca meterse entre los pueblos más lindos del mundo

Conchillas, ubicada al oeste del departamento de Colonia, será la única localidad uruguaya que competirá en la edición 2026 del certamen Best Villages de ONU Turismo, confirmó El País con fuentes del Ministerio de Turismo. El año pasado la intendencia había postulado a La Paz, también conocida como Colonia Piamontesa.

Martín Álvarez, director de turismo de la comuna, explica a El País que la elección del lugar responde a una decisión de la gestión municipal: descentralizar y poner valor tanto en el este como el oeste del departamento. Para el año que viene, si vuelven a presentarse, planean ir de nuevo al este de Colonia y postular a Cufré o Colonia Valdense.

Conchillas: del estilo inglés a la semana del té

La localidad de Conchillas se construyó alrededor de la empresa británica C. H. Walker & Co, que se instaló a mediados del siglo XIX con el objetivo de extraer piedra para levantar el puerto de Buenos Aires. Las huellas del paso de los ingleses por el pueblo se mantienen hasta el día de hoy: las casas tienen paredes anchas y techos a dos aguas, porque al momento de construir los extranjeros pensaron que en Uruguay nevaba, las familias todavía conservan losa británica, pasada de abuelos a nietos, y, cada octubre, se organiza un concurso de mesas de té.

Almacén "Casa Evans" en Conchillas. Foto: Intendencia de Colonia.

Uno de los lugares que destaca Álvarez es la Casa Evans, que en su momento funcionaba como un almacén de ramos generales y ahora es un museo con un salón de eventos. En el siglo XIX, los empleados de la empresa británica iban al local y solicitaban lo que necesitaban para sus casas: a fin de mes se les descontaba del sueldo lo que habían consumido, y se les pagaba con la moneda de Conchillas.

Monedas del almacén "Casa Evans" en Conchillas. Foto: Intendencia de Colonia.

"Sin dudas que tiene una carga histórica muy importante. Hoy se puede ir y recorrer, y todavía está ahí, plasmado todo ese legado de los ingleses. Además, (para postularse) tenía que ser un pueblo rural vinculado a las actividades del campo y tener políticas ambientales. Hoy, esa ciudad que se fundó por los ingleses, se mantiene también por otra inversión importante extranjera, que son los finlandeses", agrega.

Además, destaca Álvarez, el próximo 17 de octubre tendrá lugar en la Casa Evans una nueva edición del concurso de mesas de té. "Se llevan gaiteros, se cocinan cosas típicas inglesas, se evalúa la calidad del té y se utiliza mucha losa inglesa. La verdad que es bien lindo de ir y visitarlo", señala.

Sobre las expectativas acerca del certamen, plantea que lograr visibilizar las localides del departamento "ya es ganar". "Siempre nos presentamos y tenemos la convicción de que tenemos un lugar que cumple con todos los requisitos que piden. Después dependerá lo que pase durante la votación", agrega.

De acuerdo a los datos obtenidos durante el último censo, en Conchillas viven unas 540 personas.

Concurso de mesas de té en la localidad de Conchillas, Colonia. Foto: Intendencia de Colonia.

Renovación del hotel Colonia West

Álvarez señaló que el antiguo hotel Colonia West, ubicado en el centro del pueblo, será renovado y pasará a llamarse Amanai Sanctuary Hotel. La inversión, según apuntó el jerarca, ronda en los US$ 2.000.000, y el centro buscará ofrecer una experiencia centrada en el bienestar o el wellness.

"Va a tener estadías de tres, cinco, siete días con tratamientos específicos para la gente que quiera venir. Apunta a ser un hotel de posicionamiento regional entre Brasil, Argentina y Uruguay, y eso le va a dar una visibilidad importante a Conchillas y el departamento", señaló.