BPS e IMM lanzan paseos guiados gratuitos para jubilados: cuáles son los requisitos y barrios

La Intendencia de Montevideo (IMM) lanzó, junto con el Banco de Previsión Social (BPS), nuevos paseos guiados gratuitos dirigidos a jubilados y pensionistas, con recorridos de hasta dos kilómetros por distintos barrios de la capital.

La propuesta, coordinada por la División Turismo de la IMM, forma parte del programa “Turismo para la ciudadanía” y busca acercar el disfrute del patrimonio, incentivar el ejercicio físico suave y favorecer la generación de vínculos vecinales entre personas mayores usuarias del BPS.

Los tours diurnos en Montevideo se realizarán a pie, con una duración estimada de una hora y media por grupo y una distancia aproximada de entre 1 y 2 kilómetros, pensada para ser accesible para personas con movilidad reducida moderada. Cada salida contará con guías aportados por la intendencia y tendrá cupos de hasta 40 participantes.

La iniciativa se apoya en el turismo social como herramienta de integración comunitaria. Según informó el BPS, el objetivo es “promover el acceso al turismo y a la recreación, al disfrute del patrimonio local y al encuentro entre vecinas y vecinos”, generando espacios de participación en diferentes puntos de Montevideo.

Quiénes pueden participar de los tours y cuáles son los requisitos

Las actividades están dirigidas principalmente a jubilados y pensionistas del BPS, con prioridad para quienes integran el Programa de Soluciones Habitacionales del organismo, residentes en complejos habitacionales distribuidos en la capital. También se prevé la asignación de cupos para integrantes de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), lo que amplía el alcance de la propuesta dentro del colectivo de personas mayores.

Los paseos guiados se organizan por grupos cerrados, para facilitar la coordinación entre los integrantes. La extensión acotada de los circuitos y la duración aproximada se definieron para que los recorridos sean compatibles con diferentes niveles de condición física, sin dejar de promover la movilidad.

Tour por Ciudad Vieja. Foto: Ignacio Sánchez / Archivo El País

El convenio entre la IMM y el BPS incluye además la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones, encargada de coordinar y supervisar las actividades. Ese ámbito permitirá ajustar recorridos, evaluar la demanda y definir nuevos circuitos de turismo social en barrios de Montevideo, de acuerdo con el interés de los propios participantes.

El impacto del turismo social en la salud mental de los adultos mayores

Durante la firma del acuerdo, la directora del BPS Ana Clara Boussés subrayó que este tipo de propuestas inciden de forma directa en la calidad de vida de las personas mayores al ampliar el acceso a la cultura y la recreación para quienes viven en los complejos habitacionales del organismo.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, destacó que la alianza con la IMM democratiza el acceso de los jubilados a actividades culturales, patrimoniales y recreativas, además de proporcionar otros beneficios: “no solo promueve el acceso a la cultura y al turismo social, sino también el ejercicio físico, por el hecho de que los recorridos serán realizados a pie, y la generación de vínculos, lo que también fortalece la salud mental de las personas mayores”.

Personas mayores caminando por la rambla de Punta Carretas. Foto: Darwin Borrelli / Archivo El País

El intendente de Montevideo, Mario Bergara insistió en la necesidad de una difusión amplia de las actividades para que más montevideanos y uruguayos puedan conocer y aprovechar la oferta de circuitos guiados gratuitos y así promover las propuestas culturales y sociales.

¿Cómo anotarse a los circuitos de turismo social?

Las inscripciones a los recorridos podrán realizarse a través de Turismo Social del BPS:

