La IMM recibió 311 reclamos diarios por servicios básicos en 2025; quejas bajaron 13,4% en relación con 2024

Durante 2025 los montevideanos presentaron ante la Intendencia un promedio de 311 reclamos por día, en su enorme mayoría por servicios básicos para la ciudad. Fueron en total 113.743 las anotaciones en el Registro Único de Reclamos de la Intendencia de Montevideo, cuya base de datos fue publicada por la comuna. Más de la mitad de las quejas fueron causadas por falta o deficiencia de los servicios de limpieza y el alumbrado público. Con respecto a 2024, hubo una caída en el número total de reclamos y, con relación a lo que ocurría hace una década, el abanico de quejas de los montevideanos ha cambiado sensiblemente.

Quejas en 2025

Nuevamente el área de Limpieza encabezó el ranking, con 30.806 reclamos (27,1%). Los principales motivos fueron: solicitudes de traslado de contenedor (7.967), retiro de residuos voluminosos como muebles y electrodomésticos (4.114), residuos en la vía pública (2.419), solicitud de contenedor adicional (2.015), retiro de podas (2.068) y retiro de animales muertos (3.715).

El área de Alumbrado Público fue la segunda en cantidad de reclamos, con 28.881 quejas (25,4%). Casi la totalidad corresponde al reclamo genérico “Problema de Alumbrado Público”, que alude a la falta o deficiencia de iluminación en calles y espacios públicos.

Saneamiento ocupó el tercer lugar, con 20.135 reclamos (17,7%). Los motivos más frecuentes fueron conexiones obstruidas (5.429), conexiones rotas (2.311) y bocas de tormenta obstruidas (2.150).

Áreas Verdes sumó 15.627 reclamos (13,7%), impulsados principalmente por problemas con la arboleda: podas y enfermedades en árboles (7.095), problemas de raíces en veredas (2.934), extracción de árboles deteriorados (2.035) y árboles o ramas caídas (1.794).

Calles y Veredas registró 6.354 reclamos (5,6%), con los baches como principal motivo (3.131). Transporte aportó 3.643 reclamos (3,2%), predominantemente por irregularidades en el servicio de ómnibus. Barométrica, que abarca servicio de limpieza de pozos negros, sumó 2.711 reclamos (2,4%), y Salubridad alcanzó 2.100 quejas (1,85%).

En conjunto, estas ocho áreas explican el 96,9% de todos los reclamos de 2025, dejando un margen marginal para Espacios Públicos, Gestión Ambiental y otros rubros.

Menos quejas

Más allá de que el volumen sigue siendo enorme, las cifras de 2025 reflejan una caída de las quejas del orden del 14,4% frente a 2024 cuando hubo 132.840 registros.

El cambio más llamativo ocurrió en el área de Limpieza, que pasó de 48.491 reclamos en 2024 a 30.806 en 2025, una reducción de 17.685 quejas (-36,5%). Esto explica la baja general. En 2024, Limpieza representaba el 36,5% del total de reclamos y en 2025 bajó a 27,1%.

Las quejas por los contenedores llenos, que en 2024 sumaban 10.609, en 2025 prácticamente desaparecieron.

Sin embargo, las quejas por Alumbrado pasaron de 28.224 en 2024 a 28.881 en 2025, un aumento del 2,3%. Su participación relativa creció del 21,3% al 25,4% del total, consolidándola como una de las áreas más reclamadas.

Saneamiento registró una baja moderada y pasó de 21.494 a 20.135 reclamos (-6,3%). Los problemas de conexiones obstruidas siguen siendo el motivo dominante, aunque bajaron de 6.453 a 5.429. Áreas Verdes mostró un incremento, de 14.687 a 15.627 reclamos (+6,4%), explicado por más demandas de poda y por el impacto del arbolado en veredas y subsuelo.

2025 Hay 20% de quejas en curso La IMM registró durante 2025 un total de 113.743 reclamos, de los cuales 90.746 (79,8%) figuraban como “finalizados” en la base de datos oficial analizada. Sin embargo, casi uno de cada cinco planteos permanecía sin cerrar administrativamente al momento del corte. Un total de 22.247 casos, el 19,6%, aparecían aún “en proceso” o simplemente “ingresados”. El dato surge del análisis del estado administrativo de los reclamos realizados por los montevideanos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2025. La información muestra que, además del volumen de planteos presentados, existe un panorama diferenciado respecto al momento de tramitación o cierre de cada expediente. Después de finalizado, la segunda categoría más frecuente es “En Proceso”, con 15.318 reclamos, equivalentes al 13,5% del total anual. A estos se sumaron otros 6.929 casos (6,1%) catalogados como “Ingresado”, es decir, expedientes que permanecían abiertos y sin finalizar. También aparece una cuarta categoría denominada “Anulado”, con 750 registros (0,7% del total).

En diez años

Desde el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2025 la Intendencia recibió un total de 1.351.667 reclamos. Pero hace 10 años calendario las preocupaciones de los habitantes de la capital eran muy diferentes. Ese año el total de reclamos fue de 117.705, apenas un 3,4% menos que el año pasado. Pero lo llamativo está en la distribución por temas.

En 2016, Limpieza era indiscutiblemente el área más reclamada, con 56.749 quejas que representaban el 48,2% del total. En 2016, los principales motivos eran muebles y electrodomésticos en la calle (13.780), residuos fuera del contenedor (10.796) y podas (8.265). En 2025, la estructura de reclamos de Limpieza es más diversificada y los volúmenes por categoría son menores.

Los reclamos por alumbrado casi no han sufrido variaciones, pasaron de 27.243 registros en 2016 (23,1%) a 28.881 en 2025 (25,4%). Ha sido el reclamo más estable a lo largo de diez años calendario.

Las quejas por Saneamiento crecieron un 21,8%), consolidándose como la tercera área más demandante. Las conexiones obstruidas y rotas, y las bocas de tormenta tapadas, mantienen su presencia.

Áreas Verdes aumentó un 42%, el mayor crecimiento relativo entre las áreas consolidadas. Los problemas de arbolado como poda, raíces, árboles caídos se multiplicaron.

En 2016, el mapa de reclamos tenía apenas ocho categorías. En 2025, aparecen Transporte (3.643), Salubridad (2.100) y Gestión Ambiental (587).

En 2016, los reclamos de todo tipo que involucraron las veredas sumaban 5.276. En 2025 llegaron a 10.593, es decir que el aumento de las quejas fue del 100%. Estos números tal vez explican el interés de la Intendencia por darle una solución al tema y el proyecto enviado a la Junta para reparar o construir veredas por un total de U$S 65 millones.

En esta área, el mayor registro de quejas está vinculado con los problemas de raíces de árboles que levantan, rompen o destruyen las veredas. Entre 2016 y 2025, este tipo de reclamo acumuló más de 25.000 quejas.

El segundo gran motor son los baches que afectan la continuidad de la vereda, seguido por desniveles, grietas y hundimientos. También se registran quejas por la presencia de contenedores de residuos que impiden el paso.