Que Montevideo tenga su propia bandera: ediles proponen "concurso público" a 300 años de un hecho clave en la ciudad

Montevideo es uno de los únicos dos departamentos de Uruguay que no tiene bandera. Y aprovechando que en este 2026 se cumplen 300 años de un evento clave en la fundación de la ciudad, ediles blancos plantearon a la intendencia que se cree un estandante que acompañe a la capital “durante los siglos venideros”.

Los representantes de la Lista 22 en la Junta Departamental solicitaron que se inste a la comuna a realizar un “concurso público para la creación de la bandera departamental de Montevideo”.

Los ediles, liderados por el dirigente Santiago Caramés, entienden que es llamativo que la ciudad, siendo la capital del país, no tenga una bandera.

“Mientras diecisiete de los diecinueve departamentos disponen de un emblema vexilológico que los representa e identifica, Montevideo permanece sin este símbolo fundamental de pertenencia e identidad colectiva”, continúa la moción firmada por los ediles Nicolás Hernández y Joaquín Campos.

En su moción, aluden al momento histórico que ven como una “oportunidad”.

“Entre 2024 y 2030, Montevideo conmemora el tricentenario de su proceso fundacional. El 24 de diciembre de 1726, Don Pedro Millán procedió a señalar el término y jurisdicción de la ciudad, labrando en el Libro Padrón el primer acto formal con los límites jurisdiccionales de Montevideo y distribuyendo solares entre vecinos y pobladores”, recuerdan.

“Ese hecho ha sido reconocido históricamente como el inicio de la "vida orgánica" de nuestra ciudad, según concluyen el Julio Lamas y Raúl Montero Bustamante en su estudio elevado al intendente Eugenio Martínez Thedy en 1919, y ratificado con los festejos del bicentenario realizados el 23 de diciembre de 1926 con la participación del presidente José Serrato y del Presidente del Consejo Nacional de Administración, Luis Alberto de Herrera, sigue la narración histórica.

Por lo tanto, para los ediles de la Lista 22, izar la bandera el próximo 24 de diciembre, al cumplirse 300 años del evento recordado, “constituiría un gesto de profundo valor simbólico e institucional para toda la ciudadanía montevideana”.

La Junta Departamental este jueves durante la participación del intendente Mario Bergara y el director de Movilidad, Germán Benítez Ignacio Sánchez

Un llamado a concurso

Campos y Hernández piden que la Intendencia de Montevideo haga un llamado a concurso y proponen algunos criterios para que sea “técnicamente solvente” y se produzca un “símbolo de calidad duradera”.

Plantean que haya una participación “abierta” de todos los uruguayos residentes en Montevideo y que se haga un jurado formado por la IMM, la Junta y al menos un “experto reconocido en vexilología”.

Respecto a esta última disciplina, plantean que las bases del llamado estén ajustadas “a los principios vexilológicos contemporáneos”, como la simplicidad, distintividad, significado, uso limitado de texto y letras, y reconocibilidad a distintas escalas y distancias.

Además, piden que haya una descripción del diseño seleccionado, donde se explique la inclusión de cada elemento, de los colores y de las proporciones.

“Montevideo merece una bandera que, siendo profundamente local en su simbolismo, resulte también legible e institucional a escala internacional: una imagen capaz de acompañar a la ciudad durante los siglos venideros”, dicen Campos y Hernández.

“Estamos convencidos de que esta iniciativa trasciende cualquier diferencia partidaria. Una bandera para Montevideo es un patrimonio de todos los montevideanos, y su creación mediante un proceso transparente, técnicamente solvente y participativo será un legado duradero para nuestra ciudad en este período histórico”, cierra la moción.

