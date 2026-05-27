Doce allanamientos en Montevideo y Canelones tras triple homicidio en el Cerro: tres personas fueron condenadas

La Brigada Antidrogas de la Policía llevó adelante 12 allanamientos en distintas partes de Montevideo y Canelones, en el marco de la investigación por el triple homicidio ocurrido el lunes en el barrio Cerro. Se logró detener a cuatro personas mayores de edad, dos de ellas con antecedentes penales.

Los detenidos fueron conducidos ante la Justicia, que dispuso la condena para tres de ellos por considerarlos autores responsables de "un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir, debiendo cumplir penas que van desde tres años a cuatro años y siete meses de penitenciaría", según detalla la información policial.

La cuarta persona detenida se encuentra todavía en disposición de la Justicia. Durante los allanamientos se logró incautar $ 170.000, un automóvil, 10 teléfonos celulares, 1.100 kg de sustancia amarillenta y 61 gramos de una sustancia vegetal. Además, se encontraron 31 cartuchos de diferentes calibres, cuatro cámaras de video vigilancia, tres vainas, dos cuadernos con anotaciones, dos balanzas de precisión, una bolsa blanca con cámaras de seguridad, documentos varios y bolsos con dinero.

Droga incautada durante allanamientos en Montevideo y Canelones. Foto: Ministerio del Interior.

Refuerzan patrullaje en zona del Cerro tras cartel con amenaza en el Hospital y triple homicidio

Decenas de policías estuvieron apostados en diferentes puntos del Cerro de Montevideo luego de que el Ministerio del Interior decidiera reforzar el patrullaje en el barrio. El domingo y este martes tuvieron lugar dos hechos que hiciera que la Policía pusiera el foco en esa zona de la ciudad: un triple homicidio y una carta amenazante hallada en el baño del Hospital del Cerro, donde se atiende a la mayoría de las víctimas de agresiones de ese barrio.

La misiva, de la que informó Teledía (Canal 4), constaba de letras de titulares de diario pegadas sobre una hoja de cuadernola, formando la siguiente frase: "Respeten el narcotráfico. Atte: Cartel de Montevideo". El mensaje estaba pegado a una pared y fue hallado por un trabajador del hospital en uno de los baños del centro. Un cártel es un grupo asociado para el tráfico de drogas y tiene un nivel de organización media o alta. No hay, sin embargo, investigaciones policiales o a nivel de Fiscalía en las que haya trascendido la existencia de un grupo llamado "cártel de Montevideo".

Mensaje que apareció en un baño en el hospital del Cerro. Foto: @LeoPedrouza

En 2020, cuando hubo un atentado a la Brigada Antidrogas y la fiscal de Corte —en ese momento titular de la sede de Estupefacientes—, Mónica Ferrero recibió un mensaje de texto amenazante: la comunicación fue firmada por el "Primer Cártel Uruguayo". Investigaciones policiales apuntaron a Sebastián Marset como participante de esa presunta organización y a quien era su mano derecha en Uruguay, Rodrigo "Loly" Fontana.

La carta amenazante hallada en el baño del centro hospitalario es investigada por la Policía y por la Fiscalía de Flagrancia que encabeza Carlos Sastre, quien ordenó que se revisen las cámaras de seguridad del lugar. El Hospital del Cerro es un punto donde muchas veces coinciden víctimas y victimarios —en los conflictos de bandas muchas veces se alternan esos roles— y la policía busca evitar que se generen conflictos. En momentos puntuales, se realizan operativos policiales especiales por este motivo.

A este episodio, se suma el triple homicidio que se consumó el domingo por la noche, en el que también resultaron heridas otras dos personas. El crimen ocurrió en Egipto y Estados Unidos (a cuatro cuadras del hospital). Varios hombres descendieron de un vehículo y efectuaron múltiples disparos hacia una casa. La vivienda atacada era una boca de droga que estaba siendo investigada por la policía. Por el momento no hay detenidos en esta investigación que lidera la Brigada de Homicidios y la Fiscalía especializada que comanda Andrea Naupp.

Sin embargo, y según informó Canal 4 y confirmó El País, como primera reacción ministerial se dispuso la destitución de Charles Portuguez como jefe de la Zona IV. En su lugar asumió Juan Martín Da Luz. Fue una medida para mejorar el desempeño de la zona.