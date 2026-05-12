Imputaron por tentativa de homicidio a detenido por ataque a vivienda donde fue baleado bebé de seis meses

Fiscalía de Homicidios de segundo turno formalizó este martes a un hombre que había sido detenido en el marco de la investigación por el caso del ataque a una vivienda en el barrio Malvín Norte, donde fue baleado en la cabeza un bebe de seis meses.

El hombre fue imputado por la presunta coautoría de un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. Se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación.

El ahora imputado, de 22 años, había sido detenido el lunes cuando personal del Departamento de Homicidios realizara tareas de inteligencia y análisis de información. Tras realizar dos allanamientos, lograron su detención. Cuenta con tres antecedentes penales. Según supo El País, este hombre ya estuvo en prisión y cuenta con dos antecedentes por hurto y uno por receptación.

Cómo fue el ataque en el que resultó baleado el bebé

El ataque a balazos se registró el pasado jueves 7 de mayo de noche en un pasaje de Malvín Norte. Durante la balacera contra una vivienda resultó herido de gravedad el bebé de seis meses que quedó con un proyectil alojado en su cráneo.

La Jefatura de Policía de Montevideo indicó que el bebé resultó herido de arma de fuego y que, tras su traslado al Hospital Pereira Rossell, fue asistido por un médico que diagnosticó que tenía un "proyectil alojado" dentro de la cabeza y que le había provocado una "lesión intercraneana", por lo cual permanecía en estado grave y que sería tratado por un neurocirujano.

Fuentes de la Fiscalía dijeron posteriormente a El País que monitorean la situación del menor constantemente y que se encuentra sin riesgo de vida.

Ataque. El bebé estaba en un apartamento en Malvín Norte cuyas ventanas fueron acribilladas. Foto: Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

La Policía supo de la situación porque cerca de las 22:00 un patrullero se encontraba en la zona haciendo una recorrida por Mataojo y Juan Dobrich cuando los funcionarios escucharon disparos de arma de fuego.

Instantes más tarde, ya en Dobrich y la calle 125, una mujer de 22 años denunció que su hijo de seis meses había resultado herido. La Policía trabajó en la zona y encontró ocho vainas calibre 9 mm.