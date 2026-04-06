Cuento del tío a una mujer de 87 años en el Cerro: alcanzaron a robarle más de US$ 4.000

La Jefatura de Montevideo informó este lunes sobre la detención de dos hombres de 35 y 36 años de edad en el marco de una investigación por un conjunto de estafas bajo la modalidad del "cuento del tío".

De acuerdo a lo que informó la Jefatura, el caso comenzó a ser investigado desde el pasado 29 de marzo, cuando una mujer de 87 años fue víctima de una estafa bajo la mencionada modalidad en su casa en el barrio Cerro.

La mujer denunció que mediante una llamada por teléfono, los autores de la estafa se hicieron pasar por un familiar y lograron que la víctima entregara la suma de US$ 2.000 y $ 100.000, lo que contabiliza en total más de U$S 4.000.

El dinero fue dejado en el frente de su casa para luego ser retirado por uno de los implicados en el delito.

Tras la denuncia, la Policía realizó un análisis de las cámaras de vigilancia del lugar, lo que permitió identificar un vehículo que habría estado vinculado al hecho.

Mujer leyendo desde celular la aplicación de WhatsApp, con un texto de estafa. Foto: Estefanía Leal

Posteriormente, la Justicia dispuso una orden de allanamiento, donde participó personal de Investigaciones y el apoyo de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (UNATEM).

Los dos hombres de 35 y 36 años fueron detenidos en este operativo. En el lugar, se incautaron cinco armas de fuego (tres rifles, un pistolón sin numeración visible y un arma automática tipo MP 18, que contaba con un cargador extendido y 30 cartuchos), así como 36 cartuchos de distintos calibres, siete teléfonos celulares, un automóvil (presuntamente utilizado en la maniobra) y una bolsa con alhajas.

Armas incautadas tras el operativo. Foto: Ministerio del Interior.

La Fiscalía de Flagrancia de 5.º Turno dispuso que tanto el vehículo como las armas sean sometidos a pericias por parte de Policía Científica. En lo que respecta a los detenidos, los mismos serán conducidos a la sede fiscal para continuar con las actuaciones.

¿Qué hacer ante un intento de estafa telefónica?

Desde el Ministerio del Interior detallaron los pasos a seguir en caso de ser víctima de un intento de estafa.

No contestar ese mensaje

Bloquear el número

Realizar la denuncia correspondiente

Para realizar la denuncia existen dos canales: por vía presencial, en cualquier seccional policial o rellenando el formulario de denuncia con firma digital, a través de este enlace.