Cuento del tío a una mujer de 87 años en el Cerro: alcanzaron a robarle más de US$ 4.000
Una persona llamó a la anciana y se hizo pasar por un familiar. Hay dos hombres detenidos, de 35 y 36 años respectivamente, a partir de este caso.
La Jefatura de Montevideo informó este lunes sobre la detención de dos hombres de 35 y 36 años de edad en el marco de una investigación por un conjunto de estafas bajo la modalidad del "cuento del tío".
De acuerdo a lo que informó la Jefatura, el caso comenzó a ser investigado desde el pasado 29 de marzo, cuando una mujer de 87 años fue víctima de una estafa bajo la mencionada modalidad en su casa en el barrio Cerro.
La mujer denunció que mediante una llamada por teléfono, los autores de la estafa se hicieron pasar por un familiar y lograron que la víctima entregara la suma de US$ 2.000 y $ 100.000, lo que contabiliza en total más de U$S 4.000.
El dinero fue dejado en el frente de su casa para luego ser retirado por uno de los implicados en el delito.
Tras la denuncia, la Policía realizó un análisis de las cámaras de vigilancia del lugar, lo que permitió identificar un vehículo que habría estado vinculado al hecho.
Posteriormente, la Justicia dispuso una orden de allanamiento, donde participó personal de Investigaciones y el apoyo de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (UNATEM).
Los dos hombres de 35 y 36 años fueron detenidos en este operativo. En el lugar, se incautaron cinco armas de fuego (tres rifles, un pistolón sin numeración visible y un arma automática tipo MP 18, que contaba con un cargador extendido y 30 cartuchos), así como 36 cartuchos de distintos calibres, siete teléfonos celulares, un automóvil (presuntamente utilizado en la maniobra) y una bolsa con alhajas.
La Fiscalía de Flagrancia de 5.º Turno dispuso que tanto el vehículo como las armas sean sometidos a pericias por parte de Policía Científica. En lo que respecta a los detenidos, los mismos serán conducidos a la sede fiscal para continuar con las actuaciones.
¿Qué hacer ante un intento de estafa telefónica?
Desde el Ministerio del Interior detallaron los pasos a seguir en caso de ser víctima de un intento de estafa.
- No contestar ese mensaje
- Bloquear el número
- Realizar la denuncia correspondiente
Para realizar la denuncia existen dos canales: por vía presencial, en cualquier seccional policial o rellenando el formulario de denuncia con firma digital, a través de este enlace.
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