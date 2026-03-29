"El cuento del tío" cibernético: las nuevas modalidades de delitos digitales en Uruguay a las que hay que estar atento

La mayor parte de los delitos que se producen a nivel mundial (40%) están asociados a fraudes financieros. “Los delitos financieros generan unos ingresos superiores a toda la riqueza que puede generar Alemania, o la que genera Japón, o cualquiera de los otros países (de Europa)”, explicó el gerente de Riesgos de Banco Itaú, Fernando Barrán, en una charla de la Global Money Week organizada por la Universidad de Montevideo (UM) en la que expuso sobre las amenazas y cuidados que implican los ciberdelitos. En esta edición de Finanzas de Bolsillo vamos a repasar las modalidades más comunes y las nuevas tendencias que están adoptando los defraudadores.

Este tipo de crímenes no solo involucra a Uruguay y el motivo no es que tenga un sistema débil, sino que a nivel internacional golpea a todos los países por igual. El avance de la tecnología juega un papel fundamental y funciona algo así como un “arma de doble filo” ya que por un lado, nos permite realizar transacciones pero también obliga a los encargados de identificar estos delitos, tener herramientas cada vez más sofisticadas para reconocerlos y evitarlos.

En Uruguay los delitos más frecuentes son los hurtos, rapiñas, violencia doméstica y los cibercriminenes, según datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2025. Si bien históricamente los primeros dos siempre se mantuvieron en el podio, la violencia doméstica y los ciberdelitos comenzaron a ganar terreno hace algunos años.

El cuento del tío

Barrán destacó la importancia de cuidar nuestros ahorros previniendo este tipo de estafas y explicó que en la mayoría de los casos de los ciberdelitos se generan por la solicitud de préstamos en los bancos a través de canales digitales, haciendo que la gente mediante ingeniería social solicite préstamos que potencialmente no necesitaba.

La ingeniería social es la manipulación psicológica de personas para que revelen información confidencial o realicen acciones que comprometan la seguridad. Los atacantes se hacen pasar por fuentes de confianza (bancos, técnicos, conocidos) para engañar a las víctimas despertando sensaciones como ansiedad, urgencia o curiosidad.

A partir de esta habilidad surgió la expresión en Uruguay “El cuento del tío”, que no es más que una modalidad de estafa basada en la manipulación y el engaño para robar dinero o bienes, a menudo dirigida a adultos mayores.

Inteligencia Artificial

Barrán sostuvo que así como las personas utilizan instrumentos de Inteligencia Artificial (IA) para hacer consultas o como herramienta de apoyo para realizar tareas, los defraudadores usan las mismas tecnologías para generar réplicas de nuestros datos de una forma más sofisticada.

Un caso muy común es la manipulación de voz en una grabación, en particular a través de Whatsapp. Barrán citó el ejemplo de un caso donde a alguien le roban el celular y convencen a un contacto a través de un audio que le transfiera dinero a su cuenta bancaria.

Ciberseguridad Foto: iStockphoto

Para evitarlo, resaltó la importancia de utilizar el doble factor de autenticación en algunas aplicaciones como encriptado o cifrado. Estos son procesos de seguridad que convierten datos legibles en un código ilegible utilizando algoritmos y claves matemáticas.

Por otra parte, Barrán reconoció que uno de los errores más comunes a los que nos enfrentamos en este tipo de delitos es la falta de atención.

“Tengo que tomar un momento de pausa y después tomar una decisión”, resaltó.

Las modalidades

Dentro de los cibercrimenes más comunes, uno de los que empezó a observarse recientemente fue el que se realiza a través de los marketplaces por redes sociales. Los marketplaces son una plataforma digital de comercio electrónico (Mercado Libre o Facebook Marketplace por ejemplo) donde múltiples vendedores externos ofrecen sus productos o servicios, mientras el operador del sitio gestiona las transacciones.

Este es uno de los lugares más propensos a los que podemos exponernos por ciberestafas y mediante la comunicación con el operador, muchos usuarios pueden llegar a “devolver” fondos que en realidad nunca fueron depositados.

Por este motivo, Barrán sostuvo que solamente debemos proporcionar nuestros datos personales a una entidad oficial y estar seguros de que es la correspondiente. Muchas veces los defraudadores también pueden encubrirse con información e imágenes muy similares a las oficiales, por lo que es importante estar en contacto con ellas de primera mano.

Phishing, la modalidad más común

Una de las modalidades más comunes que adoptan los ciberdelitos son el robo de datos, más conocido como phishing.

Esta práctica consiste en que el estafador se hace pasar por un banco o institución pública reputada y mediante mensaje de texto o mail induce a la persona a proporcionarle datos de sus cuentas.

El estafador puede obtener la información de diferentes formas. Ya sea con las claves de la cuenta bancaria de la víctima y robándole el dinero o vendiendo sus datos personales en páginas web ilícitas.

El Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) reportó que en 2025 se detectaron y respondieron 42.768 incidentes de seguridad de la información, de los cuales el 73% estuvieron vinculados a la recolección de datos personales de los afectados. El año anterior, esta cifra había alcanzado solo al 45%.

Smishing, nueva forma de ataque

Las modalidades que adoptan estos tipos de delitos son varias y cada vez más sofisticadas. En el caso del smishing, la modalidad es similar a la anterior y en su mayoría se presenta a través de mensajes de texto. “Su paquete ha sido puesto en espera debido a que falta un número de calle”, es uno de los mensajes más usuales para captar víctimas. Esta modalidad circula de forma más frecuente en épocas festivas, cuando aumentan las compras por Internet.

Mujer leyendo desde celular la aplicación de WhatsApp, con un texto de estafa. Foto: Estefanía Leal

Todos los usuarios estamos expuestos a un ciberataque sin importar la frecuencia con la que accedemos a dispositivos tecnológicos o cuentas virtuales. Si bien solemos pensar que somos “inmunes” a estas conductas, se estima que nueve de cada 10 personas abren mensajes aún sin conocer al remitente.

Es fundamental incorporar conocimientos y adaptarnos a la idea de “seguridad digital” ya que los ciberdelitos son más frecuentes en jóvenes que en personas mayores ya que tendemos a vivir alrededor del concepto de “inmediatez” sin prestar atención a detalles que luego nos pueden costar caro.

Acceder a enlaces fraudulentos requieren un mínimo descuido de nuestra parte para acceder con mayor facilidad a nuestros datos. Por este motivo es fundamental prestar especial atención a los consejos que nos facilitan las instituciones financieras y así evitar caer en una situación de estass. en caso de sospechar ante mensajes o enlaces que parecen fraudulentos, se recomienda comunicarlo al ente financiero correspondiente.