Fue a hacer trámites a la comisaría, vieron que estaba requerida por cuatro estafas y la metieron presa

Una mujer de 37 años fue condenada a seis meses de prisión tras cometer cuatro delitos de estafa, según informó la Jefatura de Montevideo en un comunicado.

La estafadora fue detenida durante la madrugada del lunes 9 de marzo, luego de que se presentara en una comisaría de la zona operacional IV para hacer una serie de trámites. Mientras los efectivos verificaban sus datos para ayudarla con los procedimientos notaron que estaba requerida por cuatro delitos, por lo que la detuvieron en la comisaría.

Luego, la mujer compareció ante la Justicia, que la condenó a seis meses de prisión.

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

IMM alerta por nueva modalidad de estafa telefónica

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó este lunes que se ha detectado una nueva modalidad de estafa que utiliza la imagen de la comuna. Los estafadores llaman a los montevideanos haciéndose pasar por la Intendencia y les solicitan que paguen deudas, intentando obtener información personal.

"Se informa a la comunidad que la Intendencia de Montevideo no está realizando llamadas sobre adeudos intimando su pago", explicaron desde la comuna.

"En caso de existir deuda, no se realiza su gestión mediante esa vía. Nuestro Servicio de Seguridad Informática no ha sido hackeado y las bases de datos se mantienen seguras", agregaron. Además, aclararon que la IMM realizará la denuncia policial por el caso y solicitó que la población se comunique con la comuna ante cualquier intento de estafa bajo esta modalidad.

Para comunicarse con el Servicio de Atención a la Ciudadanía de la comuna se puede escribir al Whatsapp 099 019 500. La oficina funciona de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 19:00, y los sábados de 8:00 a 14:00.