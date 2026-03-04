Robaba cédulas de terceros para comprar ropa en el exterior con franquicia y luego la vendía en redes sociales

Una persona que utilizaba las cédulas de terceros para traer mercadería del exterior bajo el amparo del régimen de franquicias fue condenada a ocho meses de libertad a prueba por un delito de estafa y otro de contrabando.

La persona condenada traía a Uruguay ropa y calzado de "reconocidas marcas internacionales", según señaló la Dirección Nacional de Aduanas en un comunicado. Para evitar el pago de impuestos que se le colocan a las importaciones utilizaba las cédulas de terceros, y luego vendía la mercadería a través de las redes sociales.

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

En total, la persona investigada logró hacer más de 400 compras entre octubre de 2024 y setiembre de 2025. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno determinó que fuera formalizada con medidas cautelares en noviembre de 2025, luego que fuera allanado el lugar en donde tenía la mercadería en infracción, que quedó incautada.

"Como es de público conocimiento, la Dirección Nacional de Aduanas viene investigando maniobras vinculadas al uso indebido de cédulas de identidad de terceros para acogerse al régimen de franquicias en envíos postales internacionales", señaló la institución en un comunicado.

"En ese marco se identificaron diversas personas que manipulan cédulas ajenas para ampararse a los beneficios del régimen de franquicias, ingresando mercadería al territorio aduanero uruguayo sin abonar impuestos. Las investigaciones han derivado en la presentación de diversas denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación", agregó.