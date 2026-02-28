Sindicato de Aduanas reclama por “condiciones inaceptables” en fronteras; autoridades trazaron plan de reformas

La Asociación de Funcionarios de Aduanas (AFA) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) negocian a partir de reclamos hechos por el sindicato.

Con repetidos encuentros a lo largo del último año, la última reunión fue el miércoles pasado. El gremio, según dijeron a El País, critica tres problemas: el estado de los pasos de frontera, la cantidad de designaciones “a dedo” y la falta de personal.

Lo primero es un reclamo de vieja data, para lo que la DNA comunicó cuál es su plan de inversiones edilicias para este quinquenio.

En un documento de octubre, al que accedió El País, se detalla que se invertirá $ 2.289.680 para la Administración de Aduanas de Chuy, otros $ 200.000 para el Resguardo de la Barra del Chuy, unos $ 1.760.000 para la Terminal del Chuy, $ 1.610.000 para el Resguardo de San Miguel, $ 1.070.000 para la Administración de Aduanas de Aceguá y $1.711.107 para la Terminal de Río Branco en el paso de frontera.

Además, se destacan tres obras ya en marcha incluidas en el plan de inversiones. Se trata de la reparación del baño y financiación de tisanería en el Resguardo del Chuy, por $ 760.000, el cercado en el paso de frontera de Río Branco, por $ 743.000, y el acondicionamiento del cielo raso y la eléctrica en esa misma terminal, por $ 968.107.

En diálogo con El País, el presidente del gremio, Roberto Valdivieso, dijo que la dirección tomará un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del que no se explicitó la cifra. “Lo que te dicen, que se escucha permanentemente, es que la sábana es corta. La aduana es la imagen del país cuando llega un turista, entonces cuando nosotros reclamamos que los funcionarios tienen que tener un lugar acorde al trabajo, también estamos defendiendo lo que es la imagen del país”, aseguró el sindicalista.

En esa línea, sostuvo que, en lugares como la terminal del Chuy en Rocha, la frontera de Curticeiras en Rivera o la de Aceguá y Río Branco en Cerro Largo, “las condiciones son inaceptables”. En relevamientos hechos por los trabajadores, se observa por ejemplo estructuras edilicias avejentadas, instalaciones rotas y autos abandonados.

Según el sindicato, han mantenido “muchísimas” reuniones con las autoridades acerca de los reclamos, pero sin lograr soluciones. Desde la DNA, prefirieron no

Cargos “a dedo”

Otro cuestionamiento que sostienen los funcionarios es que cargos de conducción o alta responsabilidad “son puestos a dedo”, en detrimento de priorizar “la capacidad, la competencia y los grados del que se preparó para tener una función”.

“Son 70 funciones que durante estos años han sido a dedo con gente que no tiene grado, con gente que no tiene experiencia y que gana mucha plata. El planteo que le hacemos a la dirección es que se revea. En estas reuniones estamos intentando armar un reglamento de funciones para que, del total de 70, 56 sean por concurso y 14 de asignación directa del director. Lo que nosotros defendemos es la carrera administrativa”, manifestó Valdivieso.

Asimismo, indicó que este reclamo “viene desde el 2013”, por lo que el sindicato no adjudica la problemática a una u otra administración: “Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que son puestos a dedo en su gran mayoría”.

También destacó que la DNA ha sufrido un “cambio generacional” en su nómina de trabajadores, en referencia a que en 2010 eran cerca de 1.800 y hoy en día son 695 funcionarios, lo cual “es motivo de preocupación”.

Falta de personal

La AFA también reclama más trabajadores, sobre todo ante “cambios de lógica” como el que implicó la llegada de la plataforma china Temu, lo que disparó el ingreso de paquetes a Uruguay, según Valdivieso.

“Nosotros advertimos a la administración anterior que esto se nos iba a ir de las manos, y en aquel momento, por 2024, advertimos que para fin de año, se iba a desmadrar. Dijimos que se iba a duplicar la cantidad de paquetes que llegan. En realidad nos equivocamos porque no se duplicó, se cuadruplicó. En promedio, llegan entre 7.000 y 8.000 paquetes por día”, explicó.