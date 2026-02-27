Cuidacoches en Montevideo: la postura de Mario Bergara tras la prohibición de la actividad en Colonia

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió este viernes a la posible fiscalización de los cuidacoches, tras la prohibición de esta actividad por parte de la Junta Departamental de Colonia. El jerarca fue tajante al señalar que, aunque "el tema será discutido", no constituye actualmente una urgencia para su administración.

Bergara explicó en rueda de prensa que la estrategia de la capital no se basa en la restricción total. "Lo discutiremos, pero no es algo que hoy tengamos como prioridad sobre la mesa", afirmó, subrayando que bajo su visión de gestión, "la fiscalización no pasa por la prohibición".

Por su parte, Juan Ignacio Abdala, edil del Partido Nacional, dijo a Telenoche (Canal 4) que hay un problema relacionado con quienes desempeñan esa actividad y está a favor de dotar de mayores recursos a los encargados de fiscalizarla.

Abdala mencionó que “una persona debe abonar un precio que fija una persona que no tiene esa potestad de fijarlo (en relación a los cuidacoches), que si no lo abona antes de bajarse de su vehículo puede ser que a la vuelta su vehículo esté dañado".

"En los espectáculos públicos y en la vida pública en general esas situaciones se dan. Entonces ese problema está y la principal medida que hay que tomar para solucionarlo es la cuestión de la fiscalización”, añadió.

Cuidacoche en Parque Batlle. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Para el curul nacionalista, "lo principal aquí es saber si la Intendencia de Montevideo tiene la voluntad política, a través del Servicio de Convivencia, del Departamento de Desarrollo Social, de comenzar a fiscalizar como hay que fiscalizar”.

Abdala dijo que, si existe esa voluntad política, el Partido Nacional, “ahora, en la instancia presupuestal”, puede acompañar una reasignación de recursos para la fiscalización.