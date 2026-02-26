Prohíben la actividad de cuidacoches en Colonia tras derogar una ordenanza de 2004: qué implica esta medida

La Junta Departamental de Colonia aprobó la derogación de la ordenanza de mayo de 2004 que regulaba la actividad de los cuidacoches en todo el departamento. Esta resolución, que contó únicamente con los votos de la bancada del Partido Nacional, supone en los hechos la prohibición de dicha tarea en la vía pública, al dejar sin efecto el marco legal que permitía su registro y funcionamiento supervisado por la comuna.

Durante la sesión, el Frente Amplio manifestó su rechazo a la iniciativa, mientras que el edil del Partido Colorado se encontraba ausente al momento de la votación.

El argumento central de los ediles nacionalistas para impulsar este cambio radica en la presunta "ilegitimidad" de la norma anterior. Según sostuvieron, "la ordenanza de 2004 atribuía de manera indebida la seguridad y la vigilancia de los vehículos a los cuidacoches", una responsabilidad que "no corresponde a este rol".

Tras la decisión del legislativo departamental, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, subrayó en declaraciones a Subrayado (Canal 10) que la medida aún requiere ser promulgada para entrar en vigor y enfatizó la necesidad de abrir instancias de diálogo con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía local.

El análisis de la Intendencia y la responsabilidad civil

El jefe comunal, Guillermo Rodríguez, aclaró que el proyecto no surgió directamente del Ejecutivo departamental, sino que fue una iniciativa nacida en el seno de la propia Junta.

"Creo que este tipo de cosas hay que conversarlas entre todos", afirmó el intendente, quien destacó que, previo a la resolución, se realizaron consultas con representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), diversas organizaciones sociales y la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia.

Rodríguez explicó que el estudio pormenorizado de la situación reveló fallas jurídicas en la normativa derogada, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad civil de la comuna ante eventuales daños en los rodados.

Cuidacoches. Foto Archivo El País.

Coordinación con el Ministerio del Interior y el Mides

"En la ordenanza de 2004 la intendencia era plenamente responsable de cualquier problema que un cuidacoche tuviera con un vehículo", puntualizó el jerarca para justificar la revisión legal.

A pesar de que Rodríguez aseguró que no han existido reclamos formales recientes por esta actividad, insistió en que la implementación de la nueva realidad departamental debe ser coordinada con las autoridades de seguridad y bienestar social.