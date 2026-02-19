Advierten por estafa a comerciantes de Colonia: se hacen pasar por inspectores de higiene de la Intendencia
Según informó la comuna, la mayoría de los casos están centrados en la ciudad de Carmelo. Se recordó que los inspectores nunca solicitan dinero, ni de forma personal ni por teléfono.
La Intendencia de Colonia emitió un comunicado en el que alerta por una nueva modalidad de estafa que busca engañar a los comerciantes de la ciudad de Carmelo.
Según informaron desde la comuna, se han detectado varios casos de personas que se hacen pasar por inspectores de higiene de la Intendencia de Colonia. Concretamente, las estafas han tenido lugar en comercios de la ciudad de Carmelo.
"La Intendencia informa que, en ningún caso, los inspectores de esta institución solicitan dinero, ni en forma personal ni telefónicamente", señalaron desde la comuna.
Además, solicitaron a los comerciantes que de tener dudas se contacten con el Departamento de Higiene y Limpieza de la comuna, al 4522 7000, internos 238 y 296.
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