Por qué los mayores de 60 son el blanco favorito de la "dark web" y cómo proteger sus datos, según experto

La circulación de datos personales en entornos digitales ilegales se ha convertido en un riesgo cada vez mayor, y uno de los grupos más expuestos son los adultos mayores. Así lo advierte Roberto del Río, experto en ciberseguridad, quien señaló en una entrevista con La Vanguardia que los perfiles de personas mayores de 60 años son especialmente valorados en la dark web.

Según explicó, gran parte de la población no dimensiona el impacto real que puede tener una filtración de datos en la vida cotidiana. “No somos plenamente conscientes de hasta qué punto la exfiltración de esta información puede perjudicarnos en el día a día”, afirmó.

Uno de los errores más comunes en el uso habitual de internet es la reutilización de contraseñas en distintos servicios. Del Río aclaró que el problema no radica solo en usar claves débiles, sino en repetir la misma contraseña en múltiples plataformas, lo que amplifica el daño cuando una de ellas sufre una filtración.

También alertó sobre prácticas engañosamente habituales, como modificar mínimamente una clave anterior —por ejemplo, pasar de “Marzo 2025” a “Marzo 2026”— creyendo que así se refuerza la seguridad. Este tipo de patrones, explicó, son fáciles de detectar y vulnerar por sistemas automatizados.

Otro punto crítico es la cesión de datos personales sin control. El especialista indicó que la búsqueda de servicios gratuitos o de bajo costo suele implicar el intercambio de información, muchas veces sin que el usuario lo advierta. “Aceptar términos y condiciones sin leerlos, simplemente haciendo clic en ‘aceptar y continuar’, expone más datos de los que creemos”, señaló.

Adultos mayores y tecnología. Foto: Freepik.

El valor de los datos en el entorno doméstico

Del Río subrayó que muchas personas subestiman la información que generan a través de plataformas de uso cotidiano. Por ejemplo, el acceso no autorizado a una cuenta de Netflix puede revelar hábitos de consumo, horarios, dispositivos utilizados y otros datos útiles para construir perfiles detallados.

En el caso de los hogares inteligentes, mencionó dispositivos como aspiradoras robotizadas que registran la distribución de una vivienda o cámaras de seguridad conectadas a internet. Si estos datos se filtran, pueden ser utilizados con fines delictivos, como la planificación de robos.

Según explicó, en foros de la dark web se venden paquetes de información clasificados por su valor, y los más costosos suelen corresponder a personas mayores, consideradas más vulnerables frente a estafas y engaños digitales.

Hacker. Foto: Canva

Medidas básicas para proteger la información personal

Como recomendaciones clave, Del Río sugirió:



Utilizar gestores de contraseñas que generen claves únicas y aleatorias para cada servicio.

Evitar reutilizar la contraseña principal en distintas plataformas.

Activar el doble factor de autenticación siempre que sea posible.

Desconfiar de aplicaciones y servicios gratuitos que no expliquen con claridad su modelo de negocio.

Finalmente, advirtió que uno de los ataques más frecuentes consiste en probar contraseñas filtradas en distintos servicios —como correos electrónicos o plataformas bancarias— para ampliar el acceso a información personal y financiera, lo que refuerza la importancia de una higiene digital básica y sostenida.

Con base en El Tiempo/GDA