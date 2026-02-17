Vendedor de panchos estafado en partido Peñarol-Central Español destacó que Ignacio Ruglio se contactó con él

Wilson, vendedor de panchos que denunció sufrir una importante estafa en las inmediaciones del Campus Municipal de Maldonado, logró revertir su situación. Luego de haber denunciado el cobro de $14.000 en billetes falsos durante el partido entre Peñarol y Central Español, el comerciante destacó "la solidaridad de la gente" y "una exitosa jornada de ventas" en el desfile de carnaval de Punta del Este le permitieron recuperar el optimismo.

Lejos de la amargura del lunes, este martes Wilson describió a FM Gente una jornada laboral "espectacular". El gran marco de público que se dio cita en Punta del Este fue el escenario perfecto para que el comerciante agotara su mercadería, trabajando intensamente desde las 17:00 horas hasta el cierre del evento.

Este respaldo ciudadano no solo fue económico, sino también anímico, marcando un contraste absoluto con el incidente que lo dejó como víctima de un grupo de estafadores el día anterior.

El Campus Municipal de Maldonado en la previa al partido entre Central Español y Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

El respaldo de Ignacio Ruglio y Peñarol

Uno de los puntos más destacados por el trabajador fue el contacto directo que mantuvo con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio. Wilson confirmó que el jerarca aurinegro se comunicó personalmente para solidarizarse y ofrecerle asistencia tras conocerse que los autores del engaño vestían indumentaria del club. "El club no tiene nada que ver", enfatizó el comerciante, separando la responsabilidad institucional de la acción delictiva de unos pocos individuos.

Ruglio dijo a El País que el club realizó "una colecta para reponerle lo que perdió" y también se le enviaron "dos camisetas de Peñarol para que subaste y junte dinero, ya que el hombre precisaba fondos para una operación". Además del presidente aurinegro, antes se contactó con Wilson el dirigente Víctor Bedrossian.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Según consta en la denuncia policial a la que accedió El País, el hombre recibió siete billetes de $ 2.000 pero manifestó no recordar quiénes fueron los que pagaron con ese monto ya que atendió a muchas otras personas.