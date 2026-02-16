Vendedor de panchos denunció que fue estafado con $ 14.000 falsos en partido de Peñarol-Central Español

Un hombre oriundo de Maldonado denunció este lunes que fue estafado mientras vendía panchos en el marco del partido entre Peñarol y Central Español, que se disputó en el Campus de Maldonado el domingo.

El vendedor, que se comunicó con la radio local FM Gente, explicó que cuando fue a realizar un pago a un local de cobranzas con el dinero obtenido, le informaron que los billetes de $ 2.000 eran falsos.

"Nunca en la vida me había pasado esto. Nos pagaron con plata falsa. Con todo el sacrificio que hicimos, nos mataron", señaló el hombre, que mantiene el puesto de panchos con su pareja.

Según explicó, el modus operandi de los estafadores fue pedir cuatro o cinco panchos a la vez y pagar con billetes de $ 2.000. Si bien a la pareja le pareció extraño que pagaran con billetes de tanto valor, no le dieron mayor importancia, ya que nunca pensaron que podría tratarse de una estafa.

El vendedor explicó que tanto él como su mujer están jubilados y que el carro de panchos es su forma de "poder sobrevivir". La pareja estará trabajando sobre la calle Gorlero, frente al Municipio de Punta del Este, durante la noche de este lunes.

Según consta en la denuncia policial a la que accedió El País, el hombre recibió siete billetes de $ 2.000 pero manifestó no recordar quiénes fueron los que pagaron con ese monto ya que atendió a muchas otras personas.