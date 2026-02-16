Claves de una derrota que puede costarle caro a Peñarol y el plan de Central Español para un resonante triunfo

Enviado a Maldonado

Diego Aguirre no solo apeló a cambios de nombres sino que también modificó su sistema, pero más allá de esto, el rendimiento de Peñarol estuvo muy por debajo de lo esperado y Central Español dio el batacazo de la fecha, venció 2-1 al aurinegro en el Campus Municipal de Maldonado y lidera el Torneo Apertura con puntaje perfecto junto a Danubio y Deportivo Maldonado.

En un partido que tuvo un entretenido primer tiempo de ida y vuelta, chances de gol y varias atajadas de los arqueros, cualquiera de los dos pudo abrir el marcador, pero no hubo puntería.

De todas maneras, ya se dejaban ver algunas cuestiones que podían complicar al Mirasol: Leonardo Fernández no lograba entrar en juego y eso era un tema central para la generación de fútbol que solo tuvo como exponente a Matías Arezo a impulso individual, solo contra todos.

Del otro lado, un equipo muy prolijo que sabía de sus limitaciones, pero que estaba dispuesto a mostrar sus fortalezas. Y lo hizo.

Aprovechar los errores del rival y más cuando se enfrenta a un club grande es clave y Central Español sacó rédito en ese rubro. A los 56’, Gastón Togni, ayer como lateral derecho de Peñarol, despejó de cabeza, mal y al medio un centro que llegó al área Mirasol, la pelota le quedó a Guillermo Gandolfo y el volante, después de un breve control de balón, sacó un gran remate a colocar para poner el 1-0. Estupor.

Ese baldazo de agua fría fue demasiado para un Peñarol que se salvó de quedar con 10 gracias al VAR luego de que Leodán González le mostrara la roja al colombiano Luis Angulo, que tuvo un interesante primer tiempo pero que desapareció en el segundo y luego de esa situación polémica, Aguirre lo sacó del campo de juego para poner a un Cepillo González que sigue sin poder desnivelar jugando en el Carbonero.

Luis Angulo avanza hacia el balón en el partido entre Central Español vs. Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

Mientras tanto, el palermitano, agazapado, esperaba bien parado atrás para dar el golpe. Y así lo hizo. A los 71’, Fernando Camarda hilvanó una sublime jugada por la derecha con dos caños incluidos en la mitad de la cancha, avanzó y mandó un centro al área que cabeceó Lucas Pino para el 2-0.

Golpe de nocaut para un equipo Mirasol que solo encontró en Emanuel Gularte y Matías Arezo las ganas de ir al frente. El delantero hizo lo que pudo y, solo contra el mundo, descontó a los 92’.

Matías Arezo en Central Español vs. Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

Claramente no alcanzó y a dos fechas del clásico empiezan las dudas en un Peñarol que si bien es cierto tuvo bajas muy importantes, no estuvo a la altura del partido y mostró un bajo nivel.