Christian Oliva se va al Santos con Neymar y Nacional tiene "encaminada" la llegada de Mauricio Vera

"Está todo solucionado”, dijo Pablo Bentancur, representante de Christian Oliva, sobre la salida del volante de Nacional al Santos de Brasil, equipo que compartirá con Neymar y Gabigol. El agente también confesó a Ovación que su idea es viajar hoy para que el jugador se haga las revisiones médicas en el club norteño y firmar por tres temporadas en una transacción que ronda los 1.5 millones de dólares.

Luego de estar muy cerca de concretar su salida a Arabia Saudita para jugar en el Al Riyadh, así como también se habló de una llegada casi cerrada al Athletico Paranaense, el jugador rescindirá parte de su dinero (US$ 125.000) para dar este salto en un buen momento de su carrera, tras ser campeón con Nacional en 2025.

En relación a su vínculo contractual con el tricolor, el vicepresidente Flavio Perchman desmintió a este medio que el club no respondiera al pedido del jugador para extender su contrato con una mejora salarial como se dijo en el día de ayer.

De hecho, el albo vio con buenos ojos su salida luego de haberse quedado cuando lo necesitaron a mitad de 2025. “(Ricardo) Vairo me hizo un pedido económico que acepté por que no condicionó la salida del jugador, no lo iba a trancar al jugador por que nos dio su palabra cuando lo quiso Paranaense”, expresó Bentancur.

El volante se va del club tras disputar 139 partidos (ganó 78, empató 35 y perdió 26), en los que anotó siete goles y dio 10 asistencias. En total ganó cinco títulos con el albo.

Mauricio Vera, el apuntado

Mientras tanto, el tricolor busca sustituto para el volante que cumplirá 30 en junio. Muchos hinchas tricolores se preguntarán por qué, ante la salida de Oliva, Nacional va por otro cinco. Es que claro, en el plantel están Lucas Rodríguez, Jhon Guzmán, Dos Santos, Luciano González. Pero ninguno de ellos tiene, casi todos por una cuestión de edad, la categoría de Oliva, y parecen querer asegurarse el puesto estando a dos fechas de un clásico.

Es por esto que Nacional retoma la búsqueda por el lado de un jugador al que Jadson Viera conoce muy bien: Mauricio Vera.

Mauricio Vera y Héctor Villalba disputan la pelota en el partido entre Boston River y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

El argentino de 27 años se fue de Boston a Deportes Concepción de Chile en enero y enfrentó al tricolor en el amistoso por la Serie Río de la Plata en el Gran Parque Central.

Mauricio Vera en Deportes Concepción de Chile enfrentando a Nacional por la Serie Río de La Plata.

Ayer no fue convocado luego de haber jugado en los dos anteriores partidos. Llegaría en calidad de préstamo por un año. De no ocurrir nada extraño, se cerrará en las próximas horas debido a que su arribo está "encaminado", según expresó Flavio Perchman, vicepresidente del tricolor, en diálogo con Ovación.