Mirá cómo quedaron las tablas del Apertura y el Descenso tras la segunda fecha donde los grandes no ganaron

El Torneo Apertura tuvo este lunes la disputa de los últimos dos encuentros correspondientes a la segunda fecha que había comenzado el pasado viernes con la victoria de Wanderers ante Cerro Largo (2-1) y el triunfo de Defensor Sporting frente a Liverpool (2-1).

En la jornada dominguera, Danubio y Central Español ganaron sus respectivos encuentros y quedaron como líderes del certamen junto a Deportivo Maldonado, que el sábado sumó nuevamente de a tres puntos como local ante Progreso, al que venció 2-0 en el Campus Municipal fernandino, misma jornada en la que Nacional igualó 1-1 con Racing en el Gran Parque Central.

En Jardines del Hipódromo, el equipo del argentino Diego Monarriz volvió a ganar y esta vez lo hizo frente a Boston River por 2 a 0 con goles de Sebastián Fernández a los 50 minutos y Maicol Ferreira a los 55' en un partido que tuvo una jugada accidentada en el cierre con el choque de cabezas entre Ivo Costantino y Martín González.

Más tarde y en el Campus Municipal de Maldonado, Central Español dio un verdadero batacazo y tras vencer a Peñarol por 2 a 1 y quedó como puntero del Apertura junto a la franja y al Depor.

Un gol de Guillermo Gandolfo a los 56 minutos y otro de Lucas Pino a los 71' luego de una espectacular jugada de Fernando Camarda con dos caños incluidos en la mitad de la cancha, le dieron al equipo de Pablo de Ambrosio una resonante victoria para quedar con puntaje perfecto en el primer certamen de la temporada de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El palermitano, que en su regreso a Primera División había vencido a Progreso 3-0 en el Parque Paladino en la primera fecha, volvió a sumar de a tres y es puntero junto a Danubio y Deportivo Maldonado en este inicio de campeonato.

La fecha finalizó el lunes con la goleada 3-0 de Albion frente a Cerro —gracias los goles de Francisco Ginella, Carlos Airala y Álvaro López— y el empate 2-2 en un partidazo entre Montevideo City Torque y Juventud de Las Piedras.