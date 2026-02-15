Danubio 2-0 Boston River: Papelito y Ferreira marcaron para el ganador; a Bonfiglio le anularon un gol por Damonte

Danubio venció a Boston River 2-0 y lidera la tabla en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya tras el triunfo del equipo de Diego Monarriz en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.

El partido

Los dos comenzaron con buenas intenciones, pero muy entreverados y el Sastre aprovechó para una buena transición defensa ataque que dejó mano a mano a Facundo Muñoa con Mauro Goicoechea. Gran respuesta del arquero de Danubio y Joaquín Pereyra llegó justo para cerrar en el rebote a los diez minutos del partido. Boston River estaba algo mejor y también tuvo la segunda del encuentro con un derechazo de Francisco Bonfligio que encontró otra buena respuesta de Goico y esta vez Facundo Balatti fue el que llegó a socorrer y ganó una infracción que le cometió Franco Pérez.

La primera para el equipo local llegó precisamente tras un buen desborde del lateral Balatti, un buen pivoteo dentro del área de Seba Fernández y un remate de Maico Ferreira que tenía dirección de arco, pero fue bloqueado y la pelota se perdió al córner.

Danubio creció y el partido estaba por banda derecha. Esta vez el que llegó al fondo fue Mateo Peralta, hubo otro pivoteo en el área, la descarga fue para Seba Rodríguez y el 8 lo hizo exigirse a Bruno Antúnez con una tremenda atajada del arquero.

Apenas iban cuatro minutos del complemento cuando apareció el inoxidable Sebastián Fernández. Amado quiso contar un pase de peralta, el balón le quedó a Papelito, que controló de derecha y definió de izquierda. Nada pudo hacer Antúnez ante el delantero de 40 años que festejó como Cristiano Ronaldo.

¡ERROR EN EL FONDO Y GOL DE DANUBIO!



Papelito Fernández anotó el 1-0 ante Boston River por el Torneo Apertura.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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La Franja aprovechó el envión y Maicol Ferreira convirtió el 2-0 apenas tres minutos después.

¡EL SEGUNDO DE DANUBIO FUE UN GOLAZO!



Maicol Ferreira convirtió el 2-0 ante Boston River por el Torneo Apertura.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Bonfiglio anotó para Boston River, pero le anularon un gol por culpa de su entrenador Israel Damonte. La visita logró recuperar la pelota tras una falta sobre Azambuja, el delantero se chocó con el técnico visitante, que no estaba dentro del área que le corresponde, por lo que el tanto fue invalidado a instancias del VAR.

Sobre el final, cuando iban 44 minutos, hubo un fuerte choque de cabezas entre Costantino y González. El primero perdió el conocimiento y lo sacaron en camilla desde la cancha tras el ingreso de la ambulancia, mientra que el futbolista de Boston River salió caminando con la cabeza vendado.

Tras esta demora, el árbitro dio nueve minutos de descuentos. Los futbolistas ya tenían su cabeza en otro lado, pensando en su compañero, por lo que no sucedió mucho más hasta que Guerra pitó el final.

Danubio 2-0 Boston River

Hora: 17:00.

Estadio: Jardines del Hipódromo.

Danubio: M. Goicoechea; F. Balatti, J. Pereyra, E. Velázquez, T. Cavanagh; C. Mayada, S. Rodríguez; M. Peralta; M. Ferreira; N. Azambuja, S. Fernández.

DT: Diego Monarriz.

Boston River: B. Antúnez; J. Acosta, M. González, I. Fernández, F. Martínez; F. Barrios, A. Amado; L. Suhr, F. Muñoa, F. Pérez; F. Bonfiglio.

DT: Israel Damonte.

Amarillas. I. Velázquez, S. Rodríguez (D); J. Acosta, M. González (BR).

Rojas. No hubo.

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Nicolás Tarán y Sebastián Silvera

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis

VAR: Andrés Cunha y Daniel Fedorczuk