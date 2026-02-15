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El País Ovación Fútbol

Fuerte choque de cabezas en Danubio-Boston: Costantino fue retirado en camilla; Monarriz dijo que está estable

El reloj marcaba 89 minutos cuando el argentino Ivo saltó a pelear un balón ante Martín González y recibió la peor parte, cayendo desmayado en Jardines del Hipódromo.

El País
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15/02/2026, 19:18
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La ambulancia ingresó en el campo de juego tras el choque de cabezas de Constantino y González.
La ambulancia ingresó en el campo de juego tras el choque de cabezas de Constantino y González.

Danubio vencía a Boston River por 2-0 en el cierre de su partido por la tabla en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya cuando se dio un fuerte choque de cabezas entre dos futbolistas.

El reloj marcaba 44 minutos del complemento y el argentino Ivo Costantino saltó a cabecear un balón ante la marca de Martín González. En el intento, el jugador de Danubio recibió la peor parte porque cayó desmayado perdiendo el conocimiento.

Fue atendido rápidamente por la sanidad, siendo retirado en camilla por la ambulancia, mientras que el capitán de Boston River salió caminando con la cabeza vendada.

Mientras atendían al delantero argentino, el Indio Velázquez calmaba al hincha que se la había agarrado con González por el salto que claramente había sido sin intención.

Tras el choque, el árbitro Esteban Guerra dio la orden de seguir el partido y dio nueve minutos de descuentos.

El juego finalizó con el triunfo del equipo de Jardines del Hipódromo, que en los 180 minutos de estas dos fechas no recibió goles y tiene puntaje perfecto.

"Un triunfo opacado y triste por lo de Ivo, nos enteramos de que está bien, está estable, Dios quiera que siga evolucionando", dijo Diego Monarriz tras el encuentro.

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