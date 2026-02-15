"Convencido que va a salir": Bentancur habló sobre Oliva, la voluntad del jugador y la situación de Nacional

Nacional estaría muy cerca de perder a una de sus piezas clave y así lo confirmó su agente. Christian Oliva, titular en los dos partidos del tricolor en lo que va del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y autor de dos asistencias en el partido de la primera fecha ante Boston River, está próximo a emigrar al fútbol brasileño según expresó su representante. "No va a haber problema porque (Ricardo) Vairo es un tipo de palabra", expresó Pablo Bentancur en relación al presidente del Bolso.

"Yo estoy convencido que Oliva va a salir. Tenemos los documentos ya firmados y el presidente es una persona seria que respeta la palabra. En su momento cuando llegó la oferta de Paranaense me solicitó que dejara al jugador hasta final del campeonato para intentar salir campeón, que era pieza fundamental, se le aceptó el compromiso y se dio todo. Se quedó, salió campeón y está esta tercer oferta para el jugador, y esta sí el chico (Oliva) me pidió que la llevara adelante", reconoció el agente.

Según Bentancur, el futbolista ya se comunicó con el mánager de Nacional. "Christian ya habló con Sebastián Eguren y ya le manifestó que se quería ir y yo acabo de cortar con Vairo y vamos a solucionar la salida de él", confirmó Pablo Bentancur en contacto telefónico con el programa Polideportivo.

Nacional mantiene un 25% de la ficha del volante de 29 años y el contrato establece que podría salir ante una oferta con una cifra onerosa, pero el agente de Oliva aclaró que existe también un punto más importante y este es la voluntad del jugador. "Quizás los 30 años que tengo de carrera ayudan a ver temas contractuales. Si bien dice que el 25% corresponde a Nacional y una cifra onerosa, no hay cifra y tampoco hay mínimo. Pero hay un párrafo que se elabora anteriormente y es lo más importante: si llega una oferta por escrito y el jugador manifiesta su interés de salir. Eso en Inglaterra se llama el Transfer Request, cuando el jugador solicita ser transferido y el club se compromete a darlo", indicó Bentancur.

Pablo Bentancur en el Aeropuerto de Carrasco. Foto: Darwin Borrelli | Archivo El País

El Santos de Brasil, donde juegan Neymar y Gabigol, presentó una oferta por Christian Oliva y no es la primera que recibe el futbolista de Nacional. "En este caso creo que fue muy claro. Llegaron dos ofertas, una fue muy puntual la de Arabia, ahí justo se dio el nacimiento de la niña de Oliva y el equipo no podía hacer un contrato largo, por control financiero. Luego otro club brasileño no llegaba a los parámetros y este sí estaría cumpliendo. No va a haber problema porque Vairo es un tipo de palabra", manifestó Bentancur y dio detalles de la operación.

"Se va por tres años y hay algo que hay que recalcar. Esta es la cuarta oferta que llega. En su momento fue Paranaense, entendimos que el jugador tenía que quedarse a ganar el campeonato y así fue, después llegó lo de Arabia que si bien era un año, era mucho dinero, lo dejamos pasar. Después otro club brasileño hizo otra oferta, pero el salario no era lo que el jugador quería y yo no insistí tampoco. Esta creo que para su fútbol y lo que él pretende en los económico, es la más fácil para llevarla adelante".

Por último, Pablo Bentancur dio detalles de cómo negoció la llegada de Christian Oliva a Nacional y que no ve con buenos ojos ponerse a negociar con el equipo tricolor. "No sería serio ponernos a hablar de la compra de la ficha porque cuando vino Oliva vino por un salario mínimo, mínimo, sin ningún dinero. Cuando vino la renovación, esta directiva entendió que no tenía que poner dinero y se quedó con un porcentaje pequeño de la ficha. Este contrato lo negocié con Alex Saúl, en contacto con (Flavio) Perchman, que no apostaron por hacer una inversión y se quedaron con un mínimo porcentaje. En el fútbol pasan estas cosas, que apostas en un extranjero, pones un montón de plata y no te rinde y lo que tenes en casa no lo valorás", sentenció el representante.