Tras el empate de Nacional, Verón Lupi contó por dónde juega más cómodo y una pregunta incomodó a Luis Mejía

Este sábado Nacional, que le había ganado a Boston River en Florida en el estreno del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, dejó sus primeros puntos de la temporada como local en el Gran Parque Central y no dejó las mejores sensaciones luego del empate 1-1 frente a Racing. Tras el partido, Tomás Verón Lupi y Luis Mejía, atendieron a la prensa y fueron autocríticos analizando la producción del equipo.

El volante argentino, que fuera una de las figuras en la primera fecha, convirtiendo uno de los goles, dijo que no le sorprendió el partido que jugó Racing y destacó la ambición de Nacional de ir a buscar el arco de enfrente y no acusar el golpe de haber recibido un gol tempranero.

Por su parte, el arquero panameño confesó que los tricolores deben mejorar la forma de defender las pelotas quietas, que el rival pudo salir mucho de contragolpe luego de perder varias segundas pelotas y se molestó por una pregunta sobre su reacción en el gol de Racing.

Tomás Verón Lupi " Hay que seguir laburando. También hay cosas que salieron bien"

"Creo que así va a ser el torneo. Todos los equipos son duros, pelean y nosotros tenemos la responsabilidad de salir a ganar todos los partidos. Es recién el segundo partido y estamos laburando un montón", reconoció el argentino y destacó la mentalidad de Nacional por no caerse al recibir rápido el gol de Racing. "Después supimos empatarlo y seguimos yendo a buscarlo. El equipo tiene esa mentalidad de ir para adelante".

Verón Lupi, con bastante libertad para moverse en ataque, confesó que se siente mejor cuando ataca por banda derecha. "Creo que siempre tengo la posibilidad de desbordar y tirar centros quizás más con la derecha, pero creo que de tres cuartos para adelante, donde el técnico me necesite y el decida, obviamente la idea es jugar. La idea es atacar, jugar libre de tres cuartos para adelante y después colaborar con la defensa", dijo sobre lo que le pide Jadson Viera.

Del arbitraje de Javier Feres prefirió no hablar y solo expresó: "Por momentos se corta mucho el juego y el rival también juega y son tácticas que están dentro del deporte. No me sorprendió lo que planteó Racing, es un equipo que corrió mucho, metió mucho. Ellos venían de un golpe duro y era lógico que iban a buscar una reacción".

Haber dejado puntos como local en la segunda fecha no le quita el sueño. "No hay preocupación, van dos partidos y hay un montón de cosas que aceitar. Hay que seguir laburando. También hay cosas que salieron bien".

Luis Mejía "Racing tuvo más llegadas al arco y no hay que esconderlo"

"Hay que hacer autocrítica, hoy no tuvimos un gran partido. En líneas generales, en los 90 minutos Racing tuvo más llegadas al arco y no hay que esconderlo. No encontramos los circuitos de juego, creo que Racing hizo el partido que vino a hacer. No ganamos mucho la segunda jugada, nos salieron mucho de contragolpe y nos ocasionaron más peligro", dijo el arquero de Nacional con gran autocrítica.

"Sabemos que estando en Nacional tenemos que ganar sea la primera o la última fecha, hay que mantener la alerta y saber que estos puntos pueden costar, pero en otro momento capaz estos partidos los perdíamos, hay que ser conscientes. Ahora a prepararnos, sabemos que vamos a tener un partido difícil con Progreso y después pensaremos en el clásico", recalcó.

El panameño reconoció una falencia en el equipo y habló sobre el córner en el que Racing abrió la cuenta a los cinco minutos con un cabezazo de Ramiro Brazionis. "Nos vienen haciendo daño de pelota quieta, es un tema a corregir, de todos, y la idea es obviamente hacernos fuerte en la pelota quieta", dijo el arquero, que se molesto por una pregunta de un periodista que lo acusó de haberse quedado estático en la jugada del gol. "Si fue una pelota baja, ¿qué querías que hiciera?", respondió Mejía, que quedó algo molesto tras el cuestionamiento y reconoció que hubo algo de desatención en esos primeros minutos.

"Es de todos, hay mucha desconcentración. Si, por momentos nos hicieron daño, hay que corregir. Sabemos que era un pateador que le pegaba bien, fuerte, y nos complicaron. No hay que tapar el sol con un dedo y sabemos que es un tema para estar más alerta y para los partidos siguientes estar más concentrados".