"Nuestro tercer bebé en camino": Fede Valverde anunció con su gol que volverá a ser padre con Mina Bonino
El uruguayo, capitán del Real Madrid, convirtió uno de los goles en la victoria del equipo ante Real Sociedad y anunció que esperan un nuevo hijo junto a su pareja, que reaccionó con humor.
Cuando se retiró de la cancha, pateó una heladerita enojado por no haber pateado al arco en una ocasión. Federico Valverde tenía la misión particular de hacer un gol en el último partido del Real Madrid y a pesar de ese enojo, cumplió con creces. Un golazo en la victoria 4-1 frente a Real Sociedad en el Bernabéu por LaLiga de España y un anunció muy especial: que serán padres de su tercer hijo junto a Mina Bonino, que reaccionó con humor a la celebración del uruguayo.
Este sábado, el volante de la selección uruguaya hizo el tercer gol del partido para el equipo Merengue. Recibió cerca de la medialuna, hizo un gran control con a suela, orientado hacia atrás, se perfiló para el tiro de derecha y con la parte interna del botín, la clavó en el ángulo del arquero que hizo más espectacular el gol con su volada.
February 14, 2026
"El tercer gol del partido, pero nuestro tercer bebé en camino", comunicó el Pajarito en su cuenta de Instagram tras el partido y compartió fotos del festejo llevándose el pulgar a la boca.
Fue el segundo gol para el jugador de la selección uruguaya en Real Madrid en lo que va de la temporada; el anterior había sido frente a Atlético de Madrid en la Supercopa de España. Además, Valverde lleva cinco asistencias, por lo que ya son siete participaciones en gol en los 11 partidos en lo que va de la temporada.
🤯 ¡Para echarse las manos a la cabeza, @fedeevalverde!— LALIGA (@LaLiga) February 14, 2026
¡El uruguayo hace el tercero del @realmadrid en el RealMadridRealSociedad!
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Gran año para el capitán del equipo Merengue, que espera su tercer hijo junto a Mina Bonino. Ambos ya son padres de Benicio, de cinco años, y Bautista, de dos. La argentina reaccionó a su nuevo embarazo de forma muy simpática en su cuenta de Instagram
"Ohhh noo, acá vamos de nuevo", escribió la argentina luego de compartir el video del festejo de gol de Federico y acompañó con emojis sonrientes y muchos corazones.
Mientras la dulce espera se lleva la mayor parte de la atención el el tío Vini se encargó de mimar a los pequeños. Bonino también compartió una foto de sus hijos Benicio y Bautista con calzado y pelotas de fútbol nuevas, cortesía de uno de los mejores amigos de Fede en el plantel: el brasileño Vinicius Junior.
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