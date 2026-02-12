"Para qué me subí": Fede Valverde se animó a probar la montaña rusa y recorrió el parque de Real Madrid en Dubái

En la previa al partido del Real Madrid ante la Real Sociedad por LaLiga de España, Federico Valverde vivió la experiencia de subirse a la montaña rusa del parque de atracciones del Real Madrid en Dubái.

"Hola a todos, estamos en el Real Madrid World, nuestra casa en Dubai y vamos a pasar un gran día", dijo el uruguayo al inicio de un video que él mismo publicó. "Estoy un poco nervioso, mucho más que para un partido... Ay no, para qué me subí", expresó el Pajarito previo a subir a uno de los juegos en compañía de su esposa Mina Bonino.

El mediocampista y capitán merengue recorrió varias estaciones, incluso una en la que el espectador ingresa en una especie de simulación del Santiago Bernabéu y el vestuario del equipo. "Me siento como en casa; esto es impresionante", expresó.

Hubo otros juegos a los que no se subió, de hecho, aseguró: "Imposible que me suba acá". Luego tiró penales y probó las habilidades de Mina en una mini canchita.

Real Madrid recibe este sábado a Real Sociedad desde las 17 horas. En este momento posee 57 puntos y está a uno del líder Barcelona.