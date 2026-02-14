¡Qué pelota, Fede! Mirá el nuevo golazo de Valverde en la goleada 4-1 del Real Madrid sobre la Real Sociedad

Acomodó, abrió el pie y puso la pelota en el segundo palo. No por habitual en él se puede dejar de destacar el golazo que hizo Federico Valverde con la camiseta de Real Madrid en el duelo ante Real Sociedad.

Con un Merengue a los tumbos, más allá de llegar con victoria en los últimos dos partidos, recibieron al equipo vasco en el Santiago Bernabéu y el partido se fue al descanso con un 3-1 a favor de los locales y fue precisamente el tercero de los suyos, el que anotó el Pajarito.

Álvaro Carreras lo encontró al borde del área y Valverde puso la pelota en el segundo palo sumándose a los tantos que habían puesto Gonzalo García y Vinicius Jr, más allá del empate parcial de Mikel Oyarzábal.

Con este tanto, Federico Valverde alcanzó su segundo tanto en el 2026 ya que había marcado en la Supercopa de España frente a Atlético de Madrid, en un juego donde también había dado una de las cinco asistencias que suma en el año.

Por ende, el Pajarito acumula seis participaciones de gol en 11 partidos que lleva disputados en el año con la camiseta de Real Madrid que se mantiene en lo más alto de la Liga de España en la que es perseguido por Barcelona y Atlético de Madrid.

En el segundo tiempo Vinicius le puso la cifra final a la goleada del conjunto merengue a través de un penal, que no falló, para concretar el definitivo 4-1 en el minuto 48.

Lo que se le viene al Real Madrid

El equipo que dirige técnicamente Álvaro Arbeloa ya piensa en su próximo gran objetivo: el duelo ante Benfica por los playoffs de la Champions League. El cruce de ida se llevará a cabo el martes en el Estádio da Luz, desde la hora 17:00, (ESPN y Disney+).

Cabe destacar que la revancha se jugará dentro de siete días en el Santiago Bernabéu, a la hora 17:00, (ESPN y Disney+) para determinar cuál de los dos equipos se mete en los octavos de final de la Champions League.

El último enfrentamiento entre el Benfica y el Merengue quedó marcado por el golazo en la hora del arquero del conjunto luso, Anatoliy Trubin, para darle el triunfo 4-2. Esto le permitió al elenco que dirige José Mourinho acceder a los playoffs para soñar con continuar en la competencia más importante del fútbol europeo.