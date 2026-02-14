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El País Ovación Fútbol

En el día de su cumpleaños, Cavani vuelve a la convocatoria de Boca tras dos meses y medio: el posteo de Uruguay

El delantero uruguayo fue citado por Claudio Úbeda para el cruce que protagonizará mañana frente a Platense a las 19:30 horas en La Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura.

El País
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14/02/2026, 17:44
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Edinson Cavani en el partido entre Boca Juniors y Auckland City en el Mundial de Clubes.
Edinson Cavani en el partido entre Boca Juniors y Auckland City en el Mundial de Clubes.
Foto: AFP.

Edinson Cavani retornó a la convocatoria de Boca Juniors tras dos meses y medio y estará disponible para el cruce que protagonizarán este domingo frente a Platense a las 19:30 horas en La Bombonera.
El delantero uruguayo, que este sábado está cumpliendo 39 años, se encuentra en óptimas condiciones desde lo físico y buscará aportar toda su experiencia.

La cuenta oficial de la selección de Uruguay compartió un video en homenaje al legado que dejó Cavani. Allí se pueden ver sus mejores goles y participaciones con la Celeste, de la que es el segundo máximo artillero histórico.

"Un amor correspondido", posteó la selección junto con el emoji del arco y la flecha que identifican al Matador y su festejo de gol.

Cavani, de gran trayectoria en el fútbol europeo con pasajes destacados por Napoli y PSG, entre otros, dejó una huella en la selección, donde aportó 58 goles en 136 compromisos.

En total disputó cuatro Mundiales donde acumuló cinco goles en 17 partidos. Y se consagró campeón de América en el torneo que se disputó en Argentina durante 2011.

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