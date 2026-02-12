Atlético Madrid 4-0 Barcelona: cuatro goles en el primer tiempo marcaron la semifinal de ida de la Copa del Rey
El Colchonero sacó una amplia ventaja en el primer partido e incluso perdonó de contraataque, a un desconcertado rival. La vuelta se jugará el 3 de marzo.
Atlético Madrid le dio un golpazo en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, goleando al Barcelona 4-0 en el Wanda Metropolitano, con todos sus goles en el primer tiempo. La revancha se jugará el 3 de marzo en el Camp Nou. En el equipo catalán, Ronald Araújo ingresó a los 77'.
El Colchonero dio un golpazo en el Mundo del fútbol, goleando al Barça, y rompió una estadística que no se registraba desde 1953, que fue la última vez en la cual el Culé se vio cuatro goles o más en desventaja al entretiempo. En aquella ocasión, terminó cayendo 5-0 ante Real Madrid, el 25 de octubre por LaLiga.
El partido se abrió a los seis minutos, cuando un pase atrás de Éric García que terminó con un insólito blooper de Joan García, que se le terminó escapando la pelota por debajo del pie terminó dentro del arco, pese al esfuerzo del arquero por evitar el gol.
Que erro de Joan García 🙃#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadoRei #AtleticodeMadrid #FCBarcelona pic.twitter.com/1DSAqtbm05— sport tv (@sporttvportugal) February 12, 2026
El Atlético llegó rápidamente al segundo a los 14 minutos, tras un buen pase de Nahuel Molina, a un Antoine Griezmann que rompió dentro del área, y abrió su pie zurdo, para con un tiro raso cruzado, anotarse en el marcador.
Passe para a baliza de Griezmann para o segundo dos colchoneros 🤷♂️#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadoRei #AtleticodeMadrid #FCBarcelona pic.twitter.com/4UcsGvb0qx— sport tv (@sporttvportugal) February 12, 2026
De contraataque el tercero llegó a los 33', con una jugada que Giuliano Simeone inició por banda derecha, centró por bajo a Julián Álvarez, que asistió a Ademola Lookman, que definió cruzado, para seguir estirando la cuenta.
Lookman faz o terceiro após uma grande jogada do Atlético de Madrid 🥶#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadoRei #AtleticodeMadrid #FCBarcelona pic.twitter.com/e8jMZRFoW4— sport tv (@sporttvportugal) February 12, 2026
El cuarto precisamente lo terminó anotando el ex River Plate y Manchester City, que con un potente tiro de la medialuna batió a Joan García, en el tiempo adicional de la primera parte.
Que show do Atlético de Madrid na primeira parte 🤩— sport tv (@sporttvportugal) February 12, 2026
4-0 ao intervalo no Metropolitano!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadoRei #AtleticodeMadrid #FCBarcelona pic.twitter.com/HVnUtVdUW3
Barcelona, que había llegado al descuento en el arranque del segundo tiempo, en un centro que tras un rebote terminó empujando Pau Cubarsí, vio como el VAR le impidió la chance de recortar, y más adelante, este determinó también la expulsión de Éric García, que como último hombre derribó a Giuliano Simeone en un contraataque. José Luis Munuera había determinado la incidencia como tarjeta amarilla, al tener Araújo la chance de cerrar, pero tras el llamado del videoarbitraje, se cambió la decisión inicial.
Atlético terminó perdonando incluso situaciones para anotar el quinto, pero se fue con un excelente resultado a la vuelta, buscando retornar a la definición de la Copa del Rey tras 13 años, cuando levantó su último trofeo, en el clásico ante Real Madrid, por 2-1 en alargue, en el Santiago Bernabéu.
Colchoneros y Culés ya se habían enfrentado en esta instancia de la Copa del Rey el año pasado, donde también hubo cuatro goles del equipo madrileño en el partido de ida, que fue empate 4-4 en Montjuic. Barcelona había avanzado tras el 1-0 en el Wanda Metropolitano.
En la otra semifinal, Real Sociedad se impuso al Athletic Club de visitante, en el Nuevo San Mamés.
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