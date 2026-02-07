Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 2 de febrero al 8 de febrero de 2026

Redacción El País

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Domingo 8 de febrero

Esperanza Pizarro

Se convirtió en una habitué de esta sección porque 2026 le sentó muy bien al punto que suma tres partidos consecutivos con gol. De hecho en esos tres encuentros acumuló cuatro goles y dos asistencias. Esta vez aportó para el 6-1 de Deportivo La Coruña ante Madrid CFF.

👌 Espe Pizarro lanza un penalti 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨 para adelantar al Dépor ABANCA



💻 Pon @DAZN_ES y no te lo pierdas#LigaFMoeve | #MadridCFFDéporABANCA pic.twitter.com/QOfkRiRArD — Liga F (@LigaF_oficial) February 8, 2026

Sábado 7 de febrero

Matías Cóccaro

El Zorro volvió al fútbol argentino y puso su primer gol con la camiseta de Newells, más allá de que no alcanzó por fue derrota por 3-2 para el Leproso frente a Defensa y Justicia.

Joaquín Vergés

Primer gol con la camiseta del Real Estelí de Nicaragua al que arribó para esta temporada tras el pasaje por el fútbol de Ecuador. Fue para el triunfo 2-0 ante el Managua FC.

Marcos Camarda

Como anillo al dedo le cae el fútbol chileno al delantero uruguayo y en su segundo partido como futbolista de Santiago Wanderers dio una asistencia y marcó un gol en la victoria por 3-1 ante San Felipe por Copa Chile.

Agustín Da Silveira

Sportivo Trinidense se impuso como visitante por 1-0 ante Rubio Ñu y el único tanto del partido llegó por intermedio del zaguero uruguayo que puso así su primer gol en el fútbol guaraní en el que juega desde el año pasado.

Alfonso Trezza

Séptimo gol en la temporada para el atacante uruguayo que ya es una pieza clave en el Arouca de Portugal. Esta vez fue clave anotando en la victoria por 3-2 frente a Vitoria.

Manuel Fernández

El defensor uruguayo aseguró el triunfo de Coquimbo Unido 3-1 sobre Palestino, anotando el tercer tanto de cabeza, en un partido en el que entró en el final del primer tiempo, cuando su equipo ganaba 2-0, con diez hombres.

🟡⚫✅ El tanto que calma las aguas



Manuel Fernández aprovechó la pelota parada, una de las fortalezas de Coquimbo Unido, que encamina su primer triunfo en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026 en este #MatchdaySábado.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/dxyWTml2Xf — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 7, 2026

Viernes 6 de febrero

Michael Santos

En su arribo a Central Córdoba, el Pelo sigue haciendo de las suyas y puso el único gol de la victoria por 2-0 de su equipo frente a Unión de Santa Fe en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura.

¡¡LO TENÍA TODO PLANEADO!! Michael Santos pidió que Iacobellis ejecute el tiro libre, Marco le hizo caso y asistió al uruguayo en el 1-0 que le dio el triunfo a Central Córdoba en el #TorneoApertura ante Unión. pic.twitter.com/2HWCfNzqA4 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2026

Diego Coelho

Segundo partido con la camiseta de Audax Italiano y gol para el atacante uruguayo que puso uno de los tantos en el 3-0 de su equipo ante Universidad de Concepción en el marco de la segunda fecha de la Primera División de Chile.

🥵⚽🟢⚪ ¡ESE JUEGO COLECTIVO, GENTE!



Linda combinación de Audax Italiano y Diego Coelho no tuvo problemas para anotar el 1-0 ante Universidad de Concepción, en el #MatchdayViernes que da el vamos a la Fecha 2 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/OkJ7eRVGAJ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 6, 2026

Sebastián Soria

A los 42 años, el delantero uruguayo sigue haciendo goles y esta vez aportó el suyo en el empate 3-3 de su equipo Qatar SC ante Al Rayyan por la liga local.

Doha Bank Stars League | Week 15🏆

GOAL 88'

Qatar SC 3⃣-1⃣ Al Rayyan

SCORER: Sebastian Soria#DohaBankStarsLeague pic.twitter.com/1IMTNfiADv — Alkass English (@alkassenglish) February 6, 2026

Jueves 5 de febrero

Joaquín Lavega

Primer gol con la camiseta del Coritiba para el joven atacante que aportó un tanto en la victoria por 2-1 frente a Cruzeiro por la segunda fecha del Brasileirao.

LAS VEGAS NELES! 🕺🏽



Joaquin Lavega marcou o meu primeiro gol da noite em BH. E que jogada, hein? ♟️😮‍💨



🎥 Gabriel Thá | Coritiba

🟢⚪ #CRUxCFC #CoxaNoBrasileiro pic.twitter.com/6x9XAoAgaV — Coritiba (@Coritiba) February 6, 2026

José Luis Rodríguez

Iban 55 minutos cuando el Pumita apareció por el segundo palo para finalizar la jugada y poner el 1-0 parcial de Vasco da Gama en lo que terminó siendo empate 1-1 con Chapecoense.

Cristian Olivera

Dos participaciones de gol en los últimos dos partidos para el Kike que ya había asistido el fin de semana y en esta ocasión anotó en el empate 1-1 de Bahía ante Fluminense por el Brasileirao.

Miércoles 4 de febrero

Giorgian de Arrascaeta

Primero en el 2026 para el Cocho que fue el responsable de que Flamengo empatara 1-1 con el Inter de Porto Alegre luego de comenzar abajo en el marcador por la segunda fecha del Brasileirao.

Lucas Torreira

Galatasaray se impuso por 3-1 ante Istanbulspor en el marco de la Copa de Turquía y el volante uruguayo puso uno de los tantos de su equipo con un potente zapatazo luego de recibir un rebote.

Lucas Torreira’nın uzak mesafeden nefis golü. ⚽️ pic.twitter.com/5RaHNSVXnE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 4, 2026

Martes 3 de febrero

Mauro Méndez

El Ruso fue pieza clave para la primera victoria de Banfield en el Torneo Apertura del fútbol argentina. Es que el partido arrancó 0-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, pero el uruguayo primero asistió y luego anotó para el triunfo por 2-1.

Testazo de Mauro Méndez y triunfo en casa.#EnBanfieldJugamosTodos 🇳🇬 pic.twitter.com/0gD89c3gw5 — Club A. Banfield (@CAB_oficial) February 4, 2026

Ronald Araujo

El zaguero volvió a ser titular en Barcelona y puso el segundo gol de su equipo en la victoria por 2-1 ante Albacete que, además, clasificó al blaugrana a las semifinales de la competencia.

Este gol de Araujo vale por un billete a las semifinales de Copa 🎟️ pic.twitter.com/3iJAq8gOLf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2026

Lunes 2 de febrero

Federico Gino

Luego de dos empates sin goles, el volante central uruguayo puso el primer gol de Aldosivi en el certamen ya que cambió penal por un tanto que puso el 1-1 parcial en lo que igual fue derrota por 3-1 ante Gimnasia.

ALDOSIVI LLEGÓ AL EMPATE Y SE PICÓ EN EL BOSQUE: Federico Gino marcó el 1-1 del Tiburón contra Gimnasia, lo festejó ante la gente del Lobo y a Nelson Insfrán no le gustó nada.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YC2yfucseR — SportsCenter (@SC_ESPN) February 2, 2026

Rodrigo Zalazar

Seis goles en los últimos ocho partidos para el volante ofensivo que en esta ocasión aportó en la goleada del Sporting Braga frente al AVS por la Primera División del fútbol de Portugal.