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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 2 de febrero al 8 de febrero de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

07/02/2026, 00:40
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Diego Coelho celebra el gol que marcó con la camiseta de Audax Italiano.
Diego Coelho celebra el gol que marcó con la camiseta de Audax Italiano.
Foto: @audaxoficial.

Redacción El País
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Domingo 8 de febrero

Esperanza Pizarro

Se convirtió en una habitué de esta sección porque 2026 le sentó muy bien al punto que suma tres partidos consecutivos con gol. De hecho en esos tres encuentros acumuló cuatro goles y dos asistencias. Esta vez aportó para el 6-1 de Deportivo La Coruña ante Madrid CFF.

Sábado 7 de febrero

Matías Cóccaro

El Zorro volvió al fútbol argentino y puso su primer gol con la camiseta de Newells, más allá de que no alcanzó por fue derrota por 3-2 para el Leproso frente a Defensa y Justicia.

Joaquín Vergés

Primer gol con la camiseta del Real Estelí de Nicaragua al que arribó para esta temporada tras el pasaje por el fútbol de Ecuador. Fue para el triunfo 2-0 ante el Managua FC.

Marcos Camarda

Como anillo al dedo le cae el fútbol chileno al delantero uruguayo y en su segundo partido como futbolista de Santiago Wanderers dio una asistencia y marcó un gol en la victoria por 3-1 ante San Felipe por Copa Chile.

Agustín Da Silveira

Sportivo Trinidense se impuso como visitante por 1-0 ante Rubio Ñu y el único tanto del partido llegó por intermedio del zaguero uruguayo que puso así su primer gol en el fútbol guaraní en el que juega desde el año pasado.

Alfonso Trezza

Séptimo gol en la temporada para el atacante uruguayo que ya es una pieza clave en el Arouca de Portugal. Esta vez fue clave anotando en la victoria por 3-2 frente a Vitoria.

Manuel Fernández

El defensor uruguayo aseguró el triunfo de Coquimbo Unido 3-1 sobre Palestino, anotando el tercer tanto de cabeza, en un partido en el que entró en el final del primer tiempo, cuando su equipo ganaba 2-0, con diez hombres.

Viernes 6 de febrero

Michael Santos

En su arribo a Central Córdoba, el Pelo sigue haciendo de las suyas y puso el único gol de la victoria por 2-0 de su equipo frente a Unión de Santa Fe en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura.

Diego Coelho

Segundo partido con la camiseta de Audax Italiano y gol para el atacante uruguayo que puso uno de los tantos en el 3-0 de su equipo ante Universidad de Concepción en el marco de la segunda fecha de la Primera División de Chile.

Sebastián Soria

A los 42 años, el delantero uruguayo sigue haciendo goles y esta vez aportó el suyo en el empate 3-3 de su equipo Qatar SC ante Al Rayyan por la liga local.

Jueves 5 de febrero

Joaquín Lavega

Primer gol con la camiseta del Coritiba para el joven atacante que aportó un tanto en la victoria por 2-1 frente a Cruzeiro por la segunda fecha del Brasileirao.

José Luis Rodríguez

Iban 55 minutos cuando el Pumita apareció por el segundo palo para finalizar la jugada y poner el 1-0 parcial de Vasco da Gama en lo que terminó siendo empate 1-1 con Chapecoense.

Cristian Olivera

Dos participaciones de gol en los últimos dos partidos para el Kike que ya había asistido el fin de semana y en esta ocasión anotó en el empate 1-1 de Bahía ante Fluminense por el Brasileirao.

Miércoles 4 de febrero

Giorgian de Arrascaeta

Primero en el 2026 para el Cocho que fue el responsable de que Flamengo empatara 1-1 con el Inter de Porto Alegre luego de comenzar abajo en el marcador por la segunda fecha del Brasileirao.

Lucas Torreira

Galatasaray se impuso por 3-1 ante Istanbulspor en el marco de la Copa de Turquía y el volante uruguayo puso uno de los tantos de su equipo con un potente zapatazo luego de recibir un rebote.

Martes 3 de febrero

Mauro Méndez

El Ruso fue pieza clave para la primera victoria de Banfield en el Torneo Apertura del fútbol argentina. Es que el partido arrancó 0-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, pero el uruguayo primero asistió y luego anotó para el triunfo por 2-1.

Ronald Araujo

El zaguero volvió a ser titular en Barcelona y puso el segundo gol de su equipo en la victoria por 2-1 ante Albacete que, además, clasificó al blaugrana a las semifinales de la competencia.

Lunes 2 de febrero

Federico Gino

Luego de dos empates sin goles, el volante central uruguayo puso el primer gol de Aldosivi en el certamen ya que cambió penal por un tanto que puso el 1-1 parcial en lo que igual fue derrota por 3-1 ante Gimnasia.

Rodrigo Zalazar

Seis goles en los últimos ocho partidos para el volante ofensivo que en esta ocasión aportó en la goleada del Sporting Braga frente al AVS por la Primera División del fútbol de Portugal.

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