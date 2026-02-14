Getafe 2-1 Villarreal: mirá los goles de Mauro Arambarri y Martín Satriano para la victoria de los Azulones

El Azulón fue más un Celestón. Los uruguayos le dieron un necesario triunfo al Getafe sobre Villarreal, en el intento para prenderse a la pelea por copas europeas. La victoria fue por 2-1, donde Mauro Arambarri abrió la cuenta de penal, mientras que Martín Satriano, anotó de cabeza el segundo.

El equipo de Madrid recibió en su escenario a un Submarino Amarillo, que se encuentra cómodamente en zona de UEFA Champions League, pero con la necesidad de recortar sobre Espanyol que se encuentra en la sexta plaza. El Azulón logró ponerse en ventaja en el tramo final del primer tiempo, tras un penal sancionado el VAR, luego de una leve sujeción sobre Luis Vázquez, que Arambarri cambió por gol, con un potente remate al centro. El ex Defensor Sporting anotó las cinco penas máximas que ejecutó con el club en 2017, con quien ya lleva anotados 21 goles.

Al comienzo del segundo tiempo, ya los dos uruguayos se habían anotado en la red, gracias a un gran centro de Juan Iglesias, que aprovechó un muy buen desmarque de Martín Satriano, que anotó de cabeza, anticipando al arquero Luiz Júnior. El ex Nacional de esta manera, anotó su primer gol con el club español.

Villarreal pudo descontar con un golazo de Georges Mikautadze, que se inventó en espacio reducido una jugada individual, que se ensució tras un primer remate en el palo, pero que luego pudo empujar a gol.

El Submarino Amarillo estuvo cerca del empate tras un buen centro de Ayoze Pérez, que no pudo llegar a controlar de buena manera Tani Oluwaseyi dentro del área, cuando corría tiempo adicional.

En el vencedor tuvo participación Sebastián Boselli, que ingresó en el tramo final por Kiko Femenía. En Villarreal fue titular Santiago Mouriño, que salió a los 78' con tarjeta amarilla.