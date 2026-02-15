Central Español vs. Peñarol por el Torneo Apertura: hora y cómo ver al aurinegro jugando en Maldonado

Entre lesionados y jugadores que Diego Aguirre no quiere arriesgar, Peñarol hace frente a la segunda fecha del Torneo Apertura frente a Central Español (20:30 - DSports, cables y Disney+) con varios cambios respecto al partido inaugural y no solo de nombres, sino también de esquema.

Todo indica que el aurinegro dejará el 4-2-3-1 para pasar al 4-4-2 teniendo en cuenta que todo apunta a que Facundo Batista y Matías Arezo irán desde el arranque, más allá de que ambos delanteros se pueden mover por todo el frente de ataque y no se quedarán estáticos en el área del rival.

Las variantes también obligarían a que Jesús Trindade y Gastón Togni dejen el mediocampo para pasar a los laterales, lo que también le daría la posibilidad al colombiano Luis Angulo de hacer su estreno como titular en el aurinegro. Quien también volvería al 11 de Diego Aguirre es Leandro Umpiérrez, aunque en este caso jugando al lado de Eric Remedi en una especie de “doble 5” que lo saca de su habitual lugar en el campo de juego-aunque es una posición que no desconoce- por fuera.

Con esa realidad, es que el Mirasol le hace frente a su primera salida en la Liga AUF Uruguaya y no solo porque juega como visitante, sino porque además lo hace en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Abel Hernández, Diego Laxalt, Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera y Washington Aguerre son algunos de los que no están disponibles.

El rival del aurinegro llega entonado. Y es que más allá de tratarse de uno de los recién ascendidos a la Primera División, el estreno en la Liga AUF Uruguaya dio que hablar porque goleó 3-0 a Progreso como visitante.

“Hay que tener la tranquilidad defensiva y golpear de contra con transiciones rápidas y tratar de finalizar lo más rápido posible las chances que pueda llegar a generar el rival”, manifestó el entrenador Pablo de Ambrosio, en diálogo con Ovación, de cara al encuentro de esta noche.

Central Español vs. Peñarol:

Central Español: Rodolfo; Luciano Fernández, Logan Ponce, Alejandro Villoldo, Juan Dupont; Fernando Camarda, Franco Muñoz, Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel, Máximo Alonso, Raúl Tarragona. DT: Pablo de Ambrosio

Peñarol: Sebastián Britos; Jesús Trindade, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Gastón Togni; Leonardo Fernández, Eric Remedi, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo; Facundo Batista, Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Hora: 20:30

Estadio: Domingo Burgueño Miguel (Maldonado)

Televisa: DSports, cables, Disney+

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Pablo Llarena y Ernesto Hartwig

Cuarto árbitro: Kevin Fontes

VAR: Yimmy Alvarez y Daniel Rodríguez