De Ambrosio, DT de Central Español: el planteo a usar ante Peñarol y la "prueba" en redes para traer jugadores

Una vida adentro del club. Estuvo en las divisiones formativas, fue ayudante de campo del entrenador Julio César “Tola” Antúnez y luego le llegó la gran oportunidad: hacerse cargo del primer equipo de Central Español. Pablo de Ambrosio (44) no lo dudó y arrancó su etapa en el Palermitano en la Primera División Amateur —la C— en la temporada 2024.

Al momento de asumir se le vinieron muchas cosas a la cabeza porque se trataba de la gran chance de comandar técnicamente al club que es su “casa”. “Conozco a todo el mundo: dirigentes de la asociación civil, gente que me vio crecer, que en su momento tenía 12 años e iba a las concentraciones y ellos eran hijos o dirigentes que estaban, en su momento, al mando de la institución y hoy me ven como director del primer equipo y, gracias a Dios, logrando los objetivos”, le detalló con mucho entusiasmo a Ovación.

En la niñez pasó mucho tiempo por los pasillos del club que tiene su sede en Avenida Doctor Américo Ricaldoni y recordó una foto que, hasta el día de hoy, atesora. Incluso se volvió viral en las redes sociales y es junto al brasileño Paulo Silas.

Paulo Silas jugando con la camiseta de Central Español. Foto: archivo El País.

El brasileño arribó al fútbol uruguayo en 1990 con 25 años y siendo el número 10 de la selección de su país, algo impensado para lo que es el mercado uruguayo y fue por un tema administrativo.

¿La razón? Central Español ofició de “pase puente” para la salida de Silas del Sporting de Lisboa de Portugal al Cesena de Italia porque en Uruguay, en ese entonces, no se le cobraba impuestos a las transferencias de los jugadores.

No pudieron cumplir con los tiempos estipulados, los mercados se cerraron y el brasileño, que supo participar de las Copas del Mundo en 1986 y 1990 con la selección de Brasil, tuvo un breve pasaje en Central Español de tres partidos.

“Siempre tuve una gran cercanía al equipo, porque mi padre estuvo en la dirigencia y desde muy chico tengo un sentimiento particular por el club”, rememoró De Ambrosio con respecto a su cariño especial por la institución.

Los ascensos consecutivos: de la C a la B para luego llevarlo a Primera

Pablo de Ambrosio en el Parque Palermo. Foto: Natalia Rovira.

En 2022 Central Español vivió uno de los peores momentos de su historia, ya que le tocó descender a la Primera División Amateur, la C.

En 2024 el club palermitano contrató al Tola Antúnez, quien compuso su cuerpo técnico con De Ambrosio como uno de sus asistentes, con el objetivo de llevarlo a la B.

Al final el experimentado entrenador no continuó y la responsabilidad le llegó a De Ambrosio para dirigir las finales ante Bella Vista y Villa Española por el ascenso.

La historia tuvo un final feliz: Central Español volvió a la Segunda División. “Ahí se me dio la oportunidad de empezar a dirigir en el fútbol profesional”, sostuvo.

El 2025 lo cerró con una gran sonrisa porque alcanzó el gran objetivo: llevar al equipo a la Primera División. El Palermitano volvió al circulo de privilegio después de casi 13 años tras quedarse con el segundo puesto de la Tabla Anual al sumar 58 puntos por 16 victorias, 10 empates y seis derrotas en la B.

La oportunidad de dirigirlo en Primera División

Con casi dos años al mando del elenco, De Ambrosio le llegó la chance de dirigir a Central Español en el círculo de privilegio. Tan solo tuvo dos bajas del equipo que hacía unos meses había sellado la vuelta a la Primera División del fútbol uruguayo.

“Nos pasó lo mismo de la C a la B, ya que era una prioridad mantener la columna vertebral. Y para este año seguimos por el mismo camino, que era fundamental retener la mayor cantidad de jugadores posibles, que vienen ya trabajando hace bastante tiempo”, relató De Ambrosio.

Su camino en la Liga AUF Uruguaya 2026 inició de la mejor forma, debido a que goleó 3-0 a Progreso en el Parque Paladino. De Ambrosio destacó un pilar fundamental en ese triunfo y fue que el once “que jugó el otro día, fue el mismo equipo que venía jugando en la B”. “Si bien tuvo ciertas variantes como la de Máximo Alonso por Jairo Villalpando y la de (Marcos) Montiel por (Ignacio) Panzariello. Después fue el mismo equipo que jugó varios encuentros el año pasado en la Segunda División Profesional”, remarcó el entrenador.

Con respecto al triunfo en La Teja, De Ambrosio destacó: “Fue fundamental porque se trató de un rival directo por el descenso. Quedé muy contento con la actitud del equipo. Desde el minuto uno al 90 no paró de correr y creo que por ahí estuvieron las claves del triunfo”.

Cómo planea jugarle a Peñarol

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, durante el clásico de la Supercopa ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Mañana Central Español tendrá uno de esos partidos especiales de la temporada, porque le tocará medirse ante Peñarol en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, a partir de la hora 20:30.

“Los partidos ante los grandes son difíciles porque son equipos de gran jerarquía, con jugadores de mucha excelencia y realmente se hace muy difícil a la hora de planificar durante la semana un esquema más que nada defensivo y de respuesta”, afirmó el entrenador.

De Ambrosio, a su vez, profundizó que la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) que dirige deportivamente a Central Español le consultó a él por la resolución de jugar en Maldonado, a lo que el director técnico dio la “luz verde”.

“La idea era jugarlo en el Estadio Centenario, pero hay un recital en estos días y la logística no daba para jugarlo en ese lugar. Entonces surgió la posibilidad de hacerlo en el Campus, donde nosotros el año pasado jugamos contra Atenas de San Carlos y Deportivo Maldonado. Por lo tanto, creemos que es una buena locación para poder enfrentar a Peñarol”, añadió el director técnico del conjunto palermitano.

A la hora de referirse sobre cómo va intentar quedarse con los tres puntos ante el elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre en Maldonado, el entrenador de Central Español indicó cómo será su planteo: “Hay que estar muy tranquilo y tener orden defensivo. Eso es vital en esta clase de encuentros donde también hay un partido aparte por toda la hinchada y el nerviosismo de los futbolistas al jugar contra un equipo grande”.

“Por eso hay que tener la tranquilidad defensiva y golpear de contra con transiciones rápidas y tratar de finalizar lo más rápido posible las chances que pueda llegar a generar el rival”, manifestó.

Los objetivos que tiene Central Español

Central Español tiene en claro que para la temporada 2026 la gran meta está puesta en poder mantenerse en la máxima división del fútbol uruguayo. De Ambrosio se mostró en sintonía con esa premisa y acotó lo siguiente: “Queremos estar lo más lejos posible de la tabla del descenso”.

El entrenador sacó la calculadora e indicó cuáles son los números que debe obtener su equipo a lo largo del año para poder zafar de la zona roja de la tabla de la Liga AUF Uruguaya y, a su vez, que le permita soñar con meterse en alguna copa internacional.

“Creo que haciendo una buena campaña entre quizás con 47 y 48 puntos estaremos muy bien posicionados en la tabla del descenso, mientras que con 53 o 54 unidades capaz que te estás metiendo en alguna copa internacional”, puntualizó el director técnico de Central Español.

“Entonces creo que hoy por hoy esos son los objetivos de este Central Español de cara al 2026”, concluyó el DT que va a intentar dar el golpe en Maldonado ante Peñarol.

La campaña de Central Español con un influencer para probar jugadores. "Fue algo más de marketing", dijo Pablo de Ambrosio

El plantel de Central Español en uno de los entrenamientos. Foto: Central Español.

“¿Querés ser futbolista profesional?”, con esa premisa comenzaba la campaña de un influencer Valen Scarsini en sus redes sociales para que cualquier persona le mandara un video a su mail con la posibilidad de tener una prueba para poder llegar a quedar en la Primera División de Central Español.

“El club me dio la posibilidad de elegir a uno de mis seguidores para que sea futbolista profesional y jugar en Primera División”, agrega el video en el que hace referencia a que no importa profesión, nacionalidad, ni edad, sino contar con las condiciones para pertenecer a la institución.

“Todos tienen las mismas chances (de participar). Para ser elegido tenés que mandarme un video con tus mejores jugadas por mail (scarsodebut@gmail.com) y si no tenés video contame un poco de tu historia”, manifestó.

Había tiempo hasta el 6 de enero y la persona que terminara siendo escogida pasaría a hacer una prueba con el equipo durante la pretemporada para ver si podía quedarse y firmar un contrato con el club que logró ser campeón Uruguayo en 1984.

De Ambrosio sostuvo que se enteró de esto “por las redes”. “Nunca fue algo que se me haya comunicado o informado que lo iban a hacer y en ningún momento tuvo como la luz verde de parte mía o del cuerpo técnico para hacer eso”, añadió.

El entrenador destacó que esto fue algo que impuso el club para generar movimiento a nivel mediático. “Creo que fue algo más de marketing para que hiciera ruido a que fuese una realidad de que alguien pudiera venir a entrenar con el plantel principal”, aseveró.