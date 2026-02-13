Cerro Largo 1-2 Wanderers: el Bohemio sumó tres puntos clave y Agustín Buffa atajó su segundo penal en el año

Wanderers tuvo una alegría: superó 2-1 a Cerro Largo por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El Bohemio sumó tres puntos importantes en su afán por seguir en la máxima división del fútbol celeste.

A los ocho segundos el equipo que conduce técnicamente Mathías Corujo abrió el marcador por medio de Luciano Cosentino, luego estiró la ventaja gracias a Jonás Luna y en el amanecer del complemento Axel Pandiani descontó para el locatario.

El elenco de Danielo Núñez tuvo la gran oportunidad para igualar el trámite y fue por un penal. El que tomó la responsabilidad fue Tiziano Correa, aunque se lució el golero Agustín Buffa, quien atajó su segundo penal en el certamen.

Wanderers cortó una racha de 11 partidos sin poder ganar. ¿La última victoria? Fue el pasado 1° de noviembre ante Cerro Largo por 1-0 en el Ubilla de Melo por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Primer tiempo

Se estaban acomodando en el Ubilla de Melo y la visita rompió la paridad en el tanteador. Después de un pelotazo largo, Mateo Levato ganó de cabeza y Luciano Cosentino, en dos oportunidades, definió para estampar el 1-0 a los ocho segundos.

¡¡MONTEVIDEO WANDERERS SE PUSO EN VENTAJA EN MENOS DE 10 SEGUNDOS DE PARTIDO!!



Luciano Cosentino anotó el 1-0 ante Cerro Largo por el Torneo Apertura.#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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Wanderers no sacó el pie del acelerador y Jonathan Urretaviscaya levantó un buen centro por banda izquierda para que, en el segundo palo, llegara Jonás Luna y definiera de buena forma en el minuto 14.

¡ASÍ FUE EL SEGUNDO GOL DE MONTEVIDEO WANDERERS!



Jonás Luna apareció por detrás y convirtió el 2-0 ante Cerro Largo por el Torneo Apertura.#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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Segundo tiempo

El arachán comenzó de la mejor forma el complemento, ya que en el minuto 47 logró descontar. Fue por una acción entreverada que la aprovechó Axel Pandiani para meterse de lleno en el juego.

¡PANDIANI SE LA ENCONTRÓ Y ANOTÓ EL DESCUENTO!



El 10 de Cerro Largo puso el 1-2 ante Montevideo Wanderers por el Torneo Apertura.#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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El local no se quedó solo con eso, fue por más para alcanzar el empate en su cancha. Y el que generó una buena situación para ello fue Tiziano Correa, quien disparó de media distancia y la pelota pasó apenas por encima del travesaño bohemio.

Cerro Largo tuvo la gran chance de poder igualar el partido. Fue un penal que ejecutó Correa, pero se lució el arquero Agustín Buffa para mantener el triunfo parcial Bohemio. Se trató del segundo tiro desde los 12 pasos que ataja el arquero de Wanderers en el Torneo Apertura. Por lo tanto, tiene 100 % de efectividad en la temporada en los penales.

¡¡BUFFA LE ATAJÓ EL PENAL A CORREA!!#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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Cerro Largo 1-2 Wanderers

Hora: 19:00.

Cancha: Ubilla de Melo.

Árbitro: Leandro Lasso.

Asistentes: Mathías Muniz y Carlos Roca.

Cuarto: Elias Lorenzo.

VAR: Diego Riveiro y Santiago Fernández.

Cerro Largo: Juan Moreno; Fernando Souza, Lucas Correa, Gabriel Chocobar (46' Nicolás Bertocchi), Mateo Monserrat (46' Gustavo Viera); Alexander Hernández, Sebastián Assis, Emiliano Jourdan (66' Nicolás Ramos), Bruno Hernández (59' Maximiliano Añasco); Axel Pandiani, Tiziano Correa. DT: Danielo Núñez.

Wanderers: Agustín Buffa; Alan Garcia (76' Nahuel Furtado), Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencía; Nicolás Queiroz, José Alberti (76' Gonzalo Freitas), Jonathan Urretaviscaya (88' Santiago Benítez); Jonás Luna; Luciano Cosentino (84' Rodrigo Rivero), Mateo Levato (88' Joaquín Zeballos). DT: Mathías Corujo.

Goles: 1' Luciano Cosentino (W), 14 Jonás Luna (W), 47' Axel Pandiani (C).

Amarilla: 38' Jonathan Urretaviscaya (W), 56' Darlin Mencía (W), 57' Nicolás Bertocchi (C), 90+5' Gonzalo Freitas (W), 90+8' Sebastián Assis (C).