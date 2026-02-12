Nacional: tras su frustrada salida al Cali, Juan Pablo Patiño tiene encaminado su arribo a otro club colombiano
El lateral colombiano de 27 años, quien no pudo salir a préstamo al Deportivo Cali por una cuestión de cupos, tiene avanzada su llegada a otro equipo de la misma liga.
Juan Pablo Patiño, lateral izquierdo de Nacional, tiene encaminada su salida a Once Caldas, el club que en julio del 2025 lo transfirió al tricolor en una suma cercana a los US$600.000 por el 70% de su ficha. El pactó entre clubes está hecho e implica un préstamo por un año con opción de compra incluida.
De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el Bolso se haría cargo de un porcentaje de su salario.
Lo que resta acordar son algunos detalles entre el jugador y Once Caldas, pero se espera que luego de la reunión a desarrollarse este jueves el trato quede hecho.
Durante su pasaje por la institución el lateral colombiano de 27 años no logró afianzarse ni llegar a ser indiscutido bajo las órdenes de Pablo Peirano ni de Jadson Viera.
En total disputó 584 minutos en 12 compromisos y quedó en la mira por sus desempeños clásicos, específicamente en el cruce ante Peñarol por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 y en la Supercopa Uruguaya 2026.
Patiño había quedado dentro del plantel como la tercera opción para el entrenador Jadson Viera, por detrás del recién llegado Camilo Cándido y el juvenil Federico Bais, quien viene en pleno crecimiento, por lo que ahora buscará continuidad en una liga colombiana que conoce muy bien.
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