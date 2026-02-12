"No le pesa": la promesa de Nacional que recibió el guiño de Jadson Viera y pelea un lugar como titular

El nombre de Rodrigo Martínez irrumpió en Nacional cuando Jadson Viera decidió subirlo a la pretemporada con el plantel principal. El extremo younguense de 17 años, que viene de consagrarse con su categoría el año pasado, destaca por su desfachatez para pedir la pelota y encarar, sin importar el contexto.

Frente a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos tuvo su debut oficial en Nacional al ingresar a los 46 minutos en reemplazo de Baltasar Barcia, uno de los fichajes de este mercado. Entró con el partido igualado 0-0, pero en un tricolor al que le había costado establecer conexiones en la primera parte, donde había sido superado ampliamente por un Sastre liderado por el talento creativo de Agustín Amado.

Por su capacidad para desbordar y la potencia en el uno contra uno, se colocó por izquierda y tardó poco en apilar varios futbolistas para marcarlo. Ganó y perdió duelos ofensivos, por supuesto, pero demostró ser una alternativa válida para Jadson Viera, quien después del partido lo elogió públicamente: “Los vi bien, ya los había observado el año pasado en su categoría y están sumando. Obviamente que no es fácil, pero tienen calidad y el equipo los está ayudando”, acotó en relación al 31 y al lateral Federico Bais.

Rodrigo Martínez jugando para Nacional en el partido frente a Boston River en Florida por el Apertura 2026. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Con la baja confirmada de Juan Cruz de los Santos, quien de acuerdo a lo que informó la sanidad del Bolso sufrió un “desgarro de recto femoral de cuádriceps izquierdo”, queda descartada su presencia en el cruce ante Racing del próximo sábado a las 20:30 horas en el Gran Parque Central, y también se instala la duda respecto de si podrá estar a disposición en el clásico de la cuarta fecha frente a Peñarol.

De los Santos había jugado el primer tiempo ante el Sastre como titular por la banda izquierda y el encargado de cumplir esa función en el segundo tiempo fue Rodrigo Martínez. ¿Será el momento de su primera titularidad ante La Escuelita?

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, es una de las principales opciones que contempla Viera. Su precisión a la hora de levantar centros y la calidad de su pegada pueden llegar a ser un factor clave. Incluso en su momento el propio Ricardo Vairo, presidente de Nacional, le aplaudió esa destreza técnica.

A su vez, la personalidad del juvenil para afrontar este tipo de partidos le juega a favor. “Es tranquilo para jugar, no le pesa; siempre fue igual. Y nervioso nunca lo vi”, señalaron desde su entorno.

Cómo se prepara Rodrigo Martínez para competir en Nacional

Rodrigo Martínez controlando la pelota en su debut con Nacional ante la mirada de Jadson Viera. Foto: Estefanía Leal.

Por más que desde hace muchos años se encuentra en las formativas del club, los juveniles no tienen la misma preparación física que la Primera División por una cuestión lógica, por lo que Martínez también suele quedarse luego de los entrenamientos en el gimnasio. También realiza ejercicios intermitentes de fuerza y en algún momento tiene previsto realizar una preparación “complementaria”, según informaron.

Tomás Verón Lupi, quien viene de convertir un gol, también es una opción a considerar para el extremo izquierdo.