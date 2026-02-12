Camilo Cándido, el "jugador diferencial" que Nacional tiene a la orden y el debate por el lateral izquierdo

Camilo Cándido es uno de los fichajes de jerarquía de Nacional en este mercado de pases y fue presentado por la cuenta oficial del club hace solo seis días luego de acordar su rescisión de contrato con Cruz Azul de México, donde jugó 38 partidos en los que aportó un gol y una asistencia.

El lateral izquierdo de 30 años no fue convocado al debut por el Torneo Apertura frente a Boston River, pero igual acompañó al equipo desde el Estadio Campeones Olímpicos como particular.

Camilo Cándido, una de las incorporaciones del Nacional de Jadson Viera. Foto: @Nacional.

Desde el martes, cuando el plantel liderado por Jadson Viera retornó a los entrenamientos luego del día libre, Cándido se entrena a la par en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Desde el plano físico en la interna lo observan muy bien y, de hecho, el propio Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, declaró el pasado miércoles 4 de febrero en Sport 890: “Camilo Cándido está impecable físicamente, va a estar a la orden para la segunda fecha del Torneo Apertura”.

Camilo Cándido durante su primer pasaje por Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Con este panorama, solo resta saber si jugará desde el arranque o si empezará en el banco de suplentes considerando que acaba de llegar y tiene pocos entrenamientos a la par del grupo. En el área deportiva del Bolso están convencidos de que llegó para ser titular en el mediano y largo plazo, pero también es real que el juvenil Federico Bais viene en pleno crecimiento. Ante el Sastre sumó su primera titularidad y en la Supercopa Uruguaya tuvo su debut oficial en la Primera División.

En determinado momento del partido en Florida llegaron a compartir carril con Rodrigo Martínez, otra de las promesas de la cantera que la institución visualiza con mucho rodaje.

Con solo 18 años y un vínculo recién prolongado hasta diciembre del 2028, Bais se proyecta como el competidor por el puesto con Cándido, mientras que en tercer lugar quedó Juan Pablo Patiño, quien en principio iba a emigrar hasta que se trabó su salida al Deportivo Cali por un tema de cupos de préstamo.

Jadson Viera reveló cómo gestiona los casos de Cándido y Rogel

Una vez finalizado el partido en Florida el entrenador Jadson Viera dejó su mirada respecto de cómo irá gestionando los casos de Agustín Rogel y Cándido, los recién llegados: “Vamos a ajustar lo máximo posible con ellos para que puedan estar a disposición lo antes posible. Ellos venían entrenando bastante en lo físico, un poco menos con balón, así que bueno, vamos a tratar de esta semana darles mucho balón para ellos y tratar de hacer algún partido que ellos puedan jugar y que puedan estar a disposición lo más rápido posible”.

En toda la estructura deportiva hay conformidad respecto al plantel actual. En el caso de Cándido, Daniel Gutiérrez, su representante, le dejó un elogio en Carve Deportiva: “Cándido en Nacional debe ser uno de los mejores laterales que tuvo en los últimos 10 años. Es un jugador diferencial para el medio local”.

A nivel de la planificación, el plantel entrenará mañana y luego concentrará pensando en recibir a Racing en el GPC.