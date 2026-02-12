Ponce con Ovación: de "no conformarse con logros locales", a hacer historia con Nacional sin ser "consciente"

Nacional sigue escribiendo historia grande. El tricolor estiró el récord uruguayo de triunfos consecutivos a nivel internacional a 12, superando en tres ocasiones al actual campeón de América, Flamengo. Álvaro Ponce es uno de los grandes artífices en los últimos años compitiendo por encima de las expectativas, tanto a nivel local como internacional.

El entrenador resaltó la “ambición sana” del equipo, que se suma a su personal, que lejos de quedar conforme con el título de Liga Uruguaya el año pasado, manifestó su intención de ir por la Champions. “No conformarse con los logros a nivel nacional, que muchas veces a los uruguayos nos pasa de estar en la chiquita, de gané acá y ya con eso me conformo, y le tomo el pelo al vecino. Tenemos que tener miras más largas y no achicarnos”, declaró.

Respecto a la posibilidad de pelear en el continente confesó: “Vimos que se puede. Nosotros participamos de una BCL en la serie le ganamos a Quimsa y eliminamos a São Paulo, después nos tocó una potencia en México, como Halcones de Xalapa, y perdimos en tres partidos, en dos alargues y con un triple a mitad de la cancha. Después Xalapa salió tercero y Quimsa campeón. Entonces vimos que se podía, ni que hablar el año pasado con el logro de la Sudamericana. Ya sabemos que los brasileños tienen cuatro veces nuestro presupuesto, pero en la cancha son cinco contra cinco, trabajando bien y haciendo las cosas a conciencia estamos a nivel. Después son dos partidos en el Final Four”.

Nacional y Biguá fueron los abanderados en quebrar una racha adversa ante los equipos brasileños, algo que para Ponce “era un debe”. “Cuando le ganamos al São Paulo, en la 23-24, de los últimos 29 enfrentamientos de equipos uruguayos y selecciones, contra Brasil habíamos perdido 27”, contó. Y recalcó del presente: “Te deja contento, quiere decir que el básquet uruguayo puede. La brecha se ha cortado por mejoramiento de los jugadores nuestros, de los entrenadores, también el hecho de poder tener buenos extranjeros que estén a nivel de los equipos brasileños o incluso mejores.”

Se habló tras la consagración de Nacional en la Sudamericana, que el título fue sin equipos brasileños, pero Ponce se alejó de esa opinión: “Si fuera fácil ganar la Sudamericana, se hubiera hecho antes. Este año participaron cuatro equipos brasileños y ninguno siquiera llegó al Final Four”.

Álvaro Ponce, DT campeón con Nacional Foto: Natalia Rovira.

El DT declaró no ser “conscientes” de la historia que están escribiendo en el equipo. “Es cierto que cuando entrás a la sede de Nacional y están las tres Copas Intercontinentales que ganó el fútbol y después tenés a un lado la Sudamericana de básquetbol, y la primera y única Liga Uruguaya, son cosas de las que no somos conscientes todavía. Con el tiempo siempre se le da más dimensión”, dijo.

Uno de los grandes logros de Ponce como entrenador, fue cambiar la tendencia clásica, que era favorable a Peñarol lo cual define como “un orgullo muy grande” por enfrentar además a entrenadores como Pablo López, Marcelo Signorelli, y Leonardo Zylbersztein, que ganaron Ligas. El logro para él “era impensado, porque el básquetbol es bastante lógico y la diferencia de presupuestos” que había. Respecto a los partidos ante su tradicional rival esta temporada dijo haberse mal acostumbrado a algo que “no era lógico”, por estar 6-2 arriba. “Si bien lo disfrutamos en tres años tener esa paternidad, cinco clásicos seguidos ganados, es normal ahora que pase esto”, contó respecto a la racha negativa, donde sumó además las dificultades que tuvo en el partido de la primera fecha, por la preparación y lesionados.

Previo a Nacional, el DT tuvo un paso por Cordón, a quien devolvió a la Liga: "Es el equipo del cual yo era hincha desde niño, hice formativas ahí. Festejé mucho los campeonatos logrados en la década del 90 y tuve el inmenso placer de poder devolver todo eso que significó para mí de chico ya como grande con el ascenso y el campeonato del Metro del 2022. Coincidió aparte con un crecimiento desde lo social y de infraestructura único en la historia de Cordón de la mano de Nito Capuozzolo. Entoncesme da mucha alegría y un sentimiento muy lindo el haber podido participar con un granito de arena en la riquísima historia que tiene Cordón".

Álvaro Ponce en el Polideportivo del Gran Parque Central. Foto: Natalia Rovira.

Además de Nacional, Ponce tuvo su pasaje por otro equipo popular como Goes: "Mi experiencia en Goes fueron tres años y donde tuve mis primeros clásicos. Fue de las cosas más que he disfrutado hasta ahora en mi carrera como entrenador. Es un club que me hizo sentir muy bien, siempre, desde el primer día, guardo muchos amigos en la institución, gente muy bien, que sabe las limitaciones del club y nunca se desubicaron, al revés, siempre estuvieron dando para adelante. Tuvimos una campaña, entre comillas, para lo que era el potencial histórico. Salimos primeros en la tabla general, cuando todavía había dos extranjeros. se ganaron clásicos, que hacía ocho años que no se le ganaba a Aguada. También fue como un curso de aprendizaje avanzado, porque los clásicos se jugaban en el Palacio de Peñarol lleno, abarrotado. Creo que la pasión respecto a esto de Nacional y Peñarol es la misma, lo que cambia es la escala, porque ya sabemos que tienen la escala del fútbol, entonces eso ya es imposible de equiparar. Pero para mí fue una experiencia increíble, de la cual estoy muy agradecido a Goes y a su gente".

"Todo deportista o entrenador que trabaja aspira a poder lograr lo máximo que es defender a tu país en la selección. Es un deseo natural de todo profesional. Sé que es muy difícil para técnicos uruguayos tener la la oportunidad de dirigir en otros países, en otras ligas, para salir de la zona de confort, para probarse en otros ambientes, para aprender, para estar en competencias que te exijan de otra manera, desde otro punto de vista, no solamente porque sean mejores ligas que las nuestras, pero pueden ser del mismo nivel. Uno tiene que adaptarse a ambientes que no conoce, jugadores, formas de juego. Todo eso, para mí es muy bueno porque te hace crecer, te hace salir de tu zona de comodidad".