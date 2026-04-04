Nacional 0-1 Central Español: el palermitano dio el batacazo y provocó la primera derrota de Jorge Bava

Uno de los partidos que abrió la fecha 10 del Torneo Apertura se jugaba en el Gran Parque Central y tenía cara a cara a Nacional con Central Español en un encuentro donde el Bolso buscaba mucho más que tres puntos en cancha.

Es que los dirigidos por Jorge Bava buscaban el tercer triunfo consecutivo luego de lo que fueron las victorias ante Cerro Largo (3-0) y Montevideo City Torque (3-2), pero además buscaban una victoria que les permita alcanzar a Peñarol —al menos hasta que juegue el aurinegro— en el segundo puesto del Torneo Apertura.

Pero todo eso lo evitó el gol de Franco Muñoz que le terminó dando los tres puntos a la visita que terminó dando el batacazo de la fecha y sumó unidades claves pensando en la lucha por la permanencia. El resultado, además, provocó la primera derrota de Jorge Bava al frente del Bolso.

El minuto a minuto de Ovación:

90+6' | ¡Final del partido!

Central Español dio el batacazo de la fecha y le ganó a Nacional por 1-0 en el Gran Parque Central en el marco de la decima fecha del Torneo Apertura por el gol de Franco Muñoz.

85' | El Bolso sigue en busca del empate, pero no lo encuentra

Los dirigidos por Jorge Bava buscan con más corazón que fútbol el tanto que ponga la igualdad en el Gran Parque Central.

65' | Nacional se vuelca en busca del empate

Obligado por el resultado, el Bolso mete la pelota dentro del área buscando a los delanteros, pero hasta el momento no tuvo una jugada clara y Rodolfo Alves sigue mostrando seguridad bajo los tres palos.

53' | ¡Gol de Central Español!

Luego de una pelota larga, Raúl Tarragona peinó, Sebastián Coates despejó al medio y la pelota le quedó a Franco Muñoz que sacó un zapatazo que pasó por debajo de Ignacio Suárez y se convirtió en el primero de la visita.

De los pies de Rodolfo -la gran figura del partido- nació este gol de Central, culminado potentemente por Franco Muñoz. ¡Sorprende la visita en el Parque! pic.twitter.com/fMopG4lF0E — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 4, 2026

45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!

Sigue el fútbol en el Gran Parque Central donde Nacional y Central Español igualan sin goles en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura.

El reclamo de Sebastián Coates y Agustín Rogel a Javier Burgos en el partido entre Nacional y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

45+6' | ¡Final del primer tiempo!

Nacional y Central Español empatan en un interesante primer tiempo donde Rodolfo Alves se fue convirtiendo en figura de a poco al sacar los intentos del Bolso. Nacho Suárez también tuvo la suya ante un remate de Franco Muñoz que llevaba peligro a su arco.

45' | Nacho Suárez se quedó con la mejor del Central

Luego de un despeje corto, Guillermo Gandolfo jugó de primera para Franco Muñoz que definió al segundo palo y a colocar, pero apareció el arquero del Bolso para hacer una gran atajada.

Lucas Rodríguez ataca con la pelota en el partido entre Nacional y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

42' | Rodolfo empieza a ser la figura del partido

Tomás Verón Lupi recibió, bajó de pecho y sacó un zapatazo de volea que Rodolfo sacó con una enorme atajada con su mano izquierda.

36' | Lo mejor de la visita, en los pies de Tarragona

Un centro que llegó desde la derecha encontró al experimentado delantero que definió de aire y de primera. La volea pasó muy cerca del arco de un Ignacio Suárez que seguía la pelota con la mirada.

Por fin se acercó Central, ¡y Suárez la miró de cerca! 😱 pic.twitter.com/iWTus17LDU — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 4, 2026

34' | Lodeiro, de tiro libre, generó una más para el Bolso

Luego de una infracción sobre Gonzalo Carneiro, Nicolás Lodeiro se hizo cargo del remate. Abrió el pie buscando el ángulo izquierdo de Rodolfo, pero se fue por arriba del horizontal.

22' | El Bolso se anima y Rodríguez probó desde lejos

Lucas Rodríguez se animó, disparó y Rodolfo Alves sacó con una buena atajada. El rebote le quedó a Nicolás Lodeiro que remató de primera, de derecha, y su intento se fue afuera.

¿Se puede decir que el @Nacional de Jorge Bava es otro? Si para muestra vale un botón, la respuesta es afirmativa. pic.twitter.com/wPUNOnhZ6M — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 4, 2026

15' | Alves evitó el gol de Bais que hubiera sido muy curioso

El lateral izquierdo metió un centro al área que se fue cerrando y se metía en el primer palo, hasta que el norteño puso la mano para despejar y evitarlo.

Hay jugadas que requieren más de una toma para dimensionar la importancia real que tienen sus protagonistas. ¿Un ejemplo? Esta extraordinaria atajada del señor Rodolfo Alves. pic.twitter.com/nfjAgSPEj0 — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 4, 2026

8' | Rogel estuvo muy cerca de adelantar al Bolso

Luego de un tiro de esquina, Agustín Rogel ganó dentro del área chica ante una floja salida del arquero Rodolfo Alves y su intento se fue apenas ancho del arco palermitano.

1' | Coates amonestado y se comprometió

En el primer minuto de juego, el zaguero fue a buscar la pelota al piso, Mariano Aguilera tocó justo y se llevó el golpe del defensa que fue amonestado por Javier Burgos.

Apenas comenzado el partido, Sebastián Coates, el experimentado capitán de @Nacional, fue merecidamente amonestada por esta fuerte entrada sobre Mariano Aguilera. pic.twitter.com/y9ykXBSotM — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 3, 2026

0' | ¡Comenzó el partido!

Ya juegan Nacional y Central Español en el Gran Parque Central por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.

Nacional 0-1 Central Español:

Nacional: Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta (58' Juan Pintado), Sebastián Coates, Agustín Rogel, Federico Bais (45' Nicolás Rodríguez); Lucas Rodríguez, Luciano Boggio (80' Baltasar Barcia), Nicolás Lodeiro (68' Juan Cruz de los Santos); Gonzalo Carneiro, Tomás Verón Lupi (58' Nicolás López); Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Central Español: Rodolfo Alves; Sander Navarro, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, Cesar Nunes; Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo; Franco Muñoz (80' Facundo Sosa), Mariano Aguilera (62' Rodrigo Muniz), Máximo Alonso (73' Juan Dupont); Raúl Tarragona (73' Lucas Pino). DT: Pablo de Ambrosio.

Gol: 53' Franco Muñoz (CE) / 0-1.

Amarillas: Sebastián Coates (N); Sander Navarro, Marcos Montiel, Rodolfo Alves (CE).

Hora: 20:30.

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming por Disney+ y Antel TV.

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Pablo Llarena y Heber Godoy.

Cuarto árbitro: Esteban Guerra.

VAR: Leodán González y Richard Trinidad.

El palermitano vuelve al GPC luego de 13 años

Hay que remontarse al 10 de marzo de 2013 para encontrar el último partido oficial de Central Español en el Gran Parque Central ante Nacional y en aquella ocasión fue victoria del Bolso por 2-1 gracias a un doblete de Vicente Sánchez, mientras que Sergio Souza puso el descuento.

Vicente Sánchez celebra uno de los goles que marcó en el partido entre Nacional y Central Español en 2013. Foto: Archivo El País.

¡Así forma el once inicial de Nacional!

Jorge Bava anunció el equipo del arranque con Agustín Rogel en la zaga en lugar de Tomás Viera quien dejó su lugar al lado de Sebastián Coates. Nicolás López aguarda en el banco de suplentes.

El once del tricolor: Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Federico Bais; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Gonzalo Carneiro, Tomás Verón Lupi; Maximiliano Gómez.

🫡 Los 11 para enfrentar a Central Español 🔵⚪️🔴



🏆 @LigaAUF

⚽️ Torneo Apertura | Fecha 🔟 pic.twitter.com/AxfFrRkUeL — Nacional (@Nacional) April 3, 2026

¡Central Español tiene el equipo confirmado!

El palermitano saltará a la cancha con la vuelta de Guillermo Gandolfo en lugar de Fernando Camarda y la presencia de Sander Navarro ante la baja de Luciano Fernández por expulsión.

El once del palermitano: Rodolfo Alves; Sander Navarro, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, Cesar Nunes; Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo; Franco Muñoz, Mariano Aguilera, Máximo Alonso; Raúl Tarragona.

La nómina de Central Español

Pablo de Ambrosio también tiene a sus jugadores disponibles para el encuentro en el Gran Parque Central en el que el palermitano apuntará a conseguir un nuevo triunfo tras llegar a este duelo con un triunfo 2-1 ante Deportivo Maldonado. Logan Ponce y Fernando Camarda son bajas.

Los convocados de Nacional

Jorge Bava definió los jugadores con los que contará para el partido ante Central Español con una lista que no tendrá a Tomás Viera, sentido, y tampoco a Luis Mejía ni a Maximiliano Silvera, pero a la que sí retornará Nicolás López, recuperado de su lesión.

📋 Convocados para enfrentar esta noche a Central Español en nuestra casa 🏟️ pic.twitter.com/bKQFqu3b16 — Nacional (@Nacional) April 3, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Central Español!

El Gran Parque Central recibe uno de los partidos que abre la fecha 10 y donde se enfrentarán Nacional y Central Español por el Torneo Apertura.