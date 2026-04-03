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Misión Artemis II: los astronautas de la NASA ya se dirigen a la Luna tras un encendido exitoso

Tras orbitar la Tierra, la nave Orion encendió motores y puso rumbo a la Luna. La tripulación de Artemis II solucionó un problema con el inodoro del baño.

El País
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03/04/2026, 08:47
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Vista de la Tierra desde la nave Orion
Imagen distribuida por la NASA muestra a nave Orion de misión Artemis II en su trayectoria de alejamiento de la Tierra.
FOTO: NASA/EFE

La humanidad acaba de quebrar una barrera de más de medio siglo. Tras permanecer casi 24 horas en las inmediaciones de la Tierra, los cuatro astronautas de la misión Artemis II ejecutaron este jueves el encendido crítico de los motores de la nave Orion, abandonando la órbita terrestre para encaminarse definitivamente hacia la Luna.

La maniobra, realizada con una precisión quirúrgica a las 23:49 GMT (20:49 hora de Uruguay), generó el empuje necesario durante seis minutos para situar a la tripulación en una trayectoria de retorno libre que los llevará a rodear el satélite natural.

"Nada te prepara para la emoción que te invade", confesó la astronauta Christina Koch durante una transmisión en directo desde la cabina, describiendo una vista de la Tierra iluminada por el resplandor lunar que calificó de impresionante. Junto a ella, el canadiense Jeremy Hansen y los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover enfrentan ahora un viaje de tres a cuatro días por el vacío absoluto, cubriendo una distancia de 384.000 kilómetros, mil veces más lejos de lo que orbita la Estación Espacial Internacional (EEI).

Artemis II: cuatro astronautas siguen hacia la Luna por primera vez en medio siglo; lo que se sabe hasta ahora

El desafío de la mecánica orbital y el viaje sin retorno

A partir de este momento, la misión entra en una fase donde las leyes de la física dictan el destino de la Orion. El impulso principal ha colocado a la nave en una ruta que utilizará la gravedad lunar para catapultarse de regreso, una maniobra que, según explicó la científica de la NASA Lori Glaze, no permite dar marcha atrás por falta de combustible adicional.

La tripulación batirá un récord de distancia en el espacio profundo antes de pasar por detrás de la cara oculta de la Luna el próximo lunes, con el objetivo de amerizar en la Tierra el 10 de abril.

Artemis II: lo que pasó en las primeras horas de la misión rumbo a la órbita de la Luna

Una "fontanera espacial" en la cabina de la Orion

A pesar del éxito tecnológico, la vida dentro de un vehículo del tamaño de una furgoneta presenta retos mundanos. Durante las primeras horas de vuelo, surgió un inconveniente técnico con el inodoro de la nave que debió ser gestionado por la propia tripulación.

Tripulación de la misión Artemis II
Imagen distribuida por la NASA que muestra a los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orion.
Foto: NASA

Christina Koch, bromeando sobre su rol como "fontanera espacial", confirmó que el sistema fue estabilizado. Estos controles de rutina y pruebas de soporte vital —que incluyen trajes capaces de mantener la presión y el oxígeno hasta por seis días en caso de fuga— son esenciales para validar la tecnología que pretende llevar humanos al polo sur lunar en 2028.

Con información de AFP

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