Misión Artemis II: los astronautas de la NASA ya se dirigen a la Luna tras un encendido exitoso

La humanidad acaba de quebrar una barrera de más de medio siglo. Tras permanecer casi 24 horas en las inmediaciones de la Tierra, los cuatro astronautas de la misión Artemis II ejecutaron este jueves el encendido crítico de los motores de la nave Orion, abandonando la órbita terrestre para encaminarse definitivamente hacia la Luna.

La maniobra, realizada con una precisión quirúrgica a las 23:49 GMT (20:49 hora de Uruguay), generó el empuje necesario durante seis minutos para situar a la tripulación en una trayectoria de retorno libre que los llevará a rodear el satélite natural.

"Nada te prepara para la emoción que te invade", confesó la astronauta Christina Koch durante una transmisión en directo desde la cabina, describiendo una vista de la Tierra iluminada por el resplandor lunar que calificó de impresionante. Junto a ella, el canadiense Jeremy Hansen y los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover enfrentan ahora un viaje de tres a cuatro días por el vacío absoluto, cubriendo una distancia de 384.000 kilómetros, mil veces más lejos de lo que orbita la Estación Espacial Internacional (EEI).

Flight Day 2 for the @NASAArtemis II mission is winding down as the crew preps for sleep after a busy day.



Goodnight Crew. Goodnight Moon. 😴 pic.twitter.com/9Hk8vvbPP0 — NASA (@NASA) April 3, 2026

El desafío de la mecánica orbital y el viaje sin retorno

A partir de este momento, la misión entra en una fase donde las leyes de la física dictan el destino de la Orion. El impulso principal ha colocado a la nave en una ruta que utilizará la gravedad lunar para catapultarse de regreso, una maniobra que, según explicó la científica de la NASA Lori Glaze, no permite dar marcha atrás por falta de combustible adicional.

La tripulación batirá un récord de distancia en el espacio profundo antes de pasar por detrás de la cara oculta de la Luna el próximo lunes, con el objetivo de amerizar en la Tierra el 10 de abril.

Una "fontanera espacial" en la cabina de la Orion

A pesar del éxito tecnológico, la vida dentro de un vehículo del tamaño de una furgoneta presenta retos mundanos. Durante las primeras horas de vuelo, surgió un inconveniente técnico con el inodoro de la nave que debió ser gestionado por la propia tripulación.

Imagen distribuida por la NASA que muestra a los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orion. Foto: NASA

Christina Koch, bromeando sobre su rol como "fontanera espacial", confirmó que el sistema fue estabilizado. Estos controles de rutina y pruebas de soporte vital —que incluyen trajes capaces de mantener la presión y el oxígeno hasta por seis días en caso de fuga— son esenciales para validar la tecnología que pretende llevar humanos al polo sur lunar en 2028.

“I’m the space plumber, I’m proud to call myself the space plumber.”



Mission specialists like @Astro_Christina train for all roles so they can jump in wherever they’re needed. Sometimes that means fixing vital machinery, like the spacecraft toilet. pic.twitter.com/RGBWkwRgX7 — NASA (@NASA) April 3, 2026

Con información de AFP