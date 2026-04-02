¿Cómo van al baño los astronautas de Artemis II? Así se higienizan y gestionan los residuos

La tripulación de la misión Artemis II logró solucionar con éxito un inconveniente técnico en el inodoro de la nave Orión, que se había detectado durante la madrugada de este jueves, pocas horas después del despegue del cohete que inició la histórica travesía. Este sistema de saneamiento representa un hito de ingeniería, ya que es la primera vez que se incorpora un water diseñado específicamente para misiones de larga duración.

La situación actual en la cápsula Orión dista de las condiciones extremas que debieron soportar los pioneros de la exploración lunar. Durante las misiones del programa Apolo, desarrolladas en las décadas de 1960 y 1970, los astronautas carecían por completo de un baño a bordo del módulo de mando. En aquellos viajes, la tripulación se veía obligada a utilizar bolsas plásticas adheridas al cuerpo para recoger sus desechos, un método rudimentario que la NASA ha buscado dejar atrás de forma definitiva con esta nueva generación de naves espaciales.

Artemis II: los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen Foto: EFE/Aubrey Gemignani/NASA

¿Cómo van al baño los astronautas?

El nuevo sistema concebido para Artemis busca ofrecer una experiencia más cómoda y práctica. Dentro de la cápsula Orión se encuentra el denominado Sistema Universal de Gestión de Residuos, un inodoro de diseño especial cuya compuerta está en el piso, junto a la escotilla de ingreso a la nave.

El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por su sigla en inglés) que se encuentra a bordo de la misión Artemis II, Jeremy Hansen, publicó una serie de videovlogs en la cuenta oficial de la agencia para responder a las preguntas que más se hacen los aficionados: cómo van al baño los astronautas, cómo duermen o cómo hacen ejercicio, entre otras cuestiones.

"El único lugar al que podemos ir durante la misión donde realmente podemos sentir que estamos solos por un momento" es el baño, aseguró Hansen en el video donde hace un tour por el baño de Orión.

Acto seguido, el experto mostró una simulación del baño que usarán durante los 10 días de la misión: "Si estuvieras mirando el inodoro desde dentro de la cápsula, este sería el piso. Flotarías hacia él. Abrirías esta puerta con bisagras. Y entrarías flotando. Aquí podés ver el inodoro y hay suficiente espacio para que flotes aquí dentro y cierres la puerta".

Luego, Hansen mostró las partes del water: "Tenés una manguera para la orina. Aquí es donde se recolecta toda la orina y esto es como un asiento de inodoro. Aquí es donde se recogen los desechos sólidos. Las heces son succionadas hacia la parte inferior, dentro de una bolsa, y luego la cerrás y la compactás hacia abajo, dentro del contenedor".

Las partes del water en la misión Artemis II Foto: captura de video

El astronauta explicó que las bolsas en las que recolectan las heces se guardan y retornarán a la Tierra con ellos, mientras que la orina "se recolecta y varias veces al día se libera al espacio".

La cápsula orbitará cerca de 24 horas alrededor de la Tierra para probar los sistemas y decidir si continúan el camino hacia la Luna, lo que tomaría otros cuatro días de viaje, según ha explicado la NASA.

La misión tiene una duración prevista de 10 días, y marcaría el regreso de la humanidad a la órbita lunar tras más de medio siglo. Los últimos astronautas que viajaron a la Luna -y alunizaron- fueron los integrantes de la Apolo 17 en diciembre de 1972.

Con información de EFE