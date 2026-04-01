Sillas de playa, picnic y binoculares: cómo se vivió el lanzamiento del Artemis II de la NASA hacia la Luna

La NASA concretó este miércoles el lanzamiento de Artemis II, la misión que marca el retorno de los viajes tripulados a la Luna después de 53 años. El despegue, fijado para las 19:24 horas de Uruguay desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, representa un hito fundamental para la exploración espacial al testear la nave Orion con una tripulación de cuatro astronautas.

Durante diez días, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen realizarán un sobrevuelo lunar que permitirá validar los sistemas de soporte vital y la capacidad de navegación en el espacio profundo antes de futuros alunizajes.

La nave Orion fue acondicionada para garantizar la seguridad de los tripulantes mediante un diseño interior que incluye asientos ajustables, áreas de hidratación y sistemas avanzados de higiene.

La misión, definida como un ensayo crítico para validar tecnologías de nueva generación, también servirá como campo de pruebas para futuras expediciones hacia Marte. “La nave Orion representa la pieza clave de la NASA para llevar humanos al espacio profundo”, informaron desde la agencia respecto a este vehículo equipado con un escudo térmico diseñado para resistir las extremas temperaturas del reingreso atmosférico.

La travesía no contemplará un alunizaje ni caminatas sobre la superficie, sino que el objetivo central es completar un giro en U alrededor del satélite natural para asegurar el funcionamiento integral de la cápsula. Tras la finalización del recorrido, se prevé que la cápsula americe en el Océano Pacífico, un paso histórico que sienta las bases para el regreso sostenido del hombre a la superficie lunar proyectado para 2028.

La misión lunar tripulada Artemis II se lanza desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP.

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Fueron varios los ciudadanos que se acercaron a las inmediaciones del Centro Espacial Kennedy en Florida para presenciar el despegue del cohete. Con binoculares en mano, sillas de playa y en algunos casos haciendo un picnic, los aficionados dijeron presente en una jornada histórica.

Varias personas se congregan para presenciar el lanzamiento del Artemis II desde el puente A. Max Brewer en Titusville, Florida, el 1 de abril de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP.

Varias personas se congregan para presenciar el lanzamiento del Artemis II desde el puente A. Max Brewer en Titusville, Florida, el 1 de abril de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP.

Varias personas se congregan para presenciar el lanzamiento del Artemis II desde el puente A. Max Brewer en Titusville, Florida, el 1 de abril de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP.

Varias personas se congregan para presenciar el lanzamiento del Artemis II desde el puente A. Max Brewer en Titusville, Florida, el 1 de abril de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP.

Varias personas se congregan para presenciar el lanzamiento del Artemis II desde el puente A. Max Brewer en Titusville, Florida, el 1 de abril de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP.

La Nación/GDA