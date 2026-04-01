La tradición de la NASA para que los astronautas de Artemis II "quemen toda su mala suerte" antes de despegar

Este miércoles está previsto el lanzamiento de la histórica misión Artemis II, que marca el regreso de astronautas al entorno lunar. El cohete pondrá en órbita a cuatro tripulantes —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen—, que sobrevolarán la superficie de la Luna. El trabajo será clave tanto para probar los sistemas de la nave como para allanar el camino para futuras misiones espaciales.

Los astronautas llegaron a la plataforma de lanzamiento en Florida durante la tarde de este miércoles. Tras una parada en el Cuarto Blanco, un ambiente limpio y controlado en el que el equipo técnico verifica que todos los sistemas estén listos para el lanzamiento, los astronautas entraron a la nave Orión y comenzaron a ocupar sus puestos. El lanzamiento está previsto para las 19:24 de este miércoles, hora de Uruguay.

Astronautas de la misión Artemis II suben a la plataforma de lanzamiento. Foto: captura de pantalla.

La tradición de la NASA para "quemar la mala suerte"

Antes de llegar a la base en Cabo Cañaveral, los astronautas participaron de una actividad que ya es tradición en la NASA y cuyo objetivo es "quemar toda la mala suerte": jugar a las cartas. Según informa la organización estadounidense en su sitio web, las tripulaciones juegan a las cartas antes del lanzamiento, hasta que el comandante pierde. Se entiende que, al perder, el comandante se libra de toda su mala suerte y atrae buena fortuna a la misión.

Astronautas de la misión Artemis II en la nave. Foto: captura pantalla.

¿Cómo son los 8 minutos críticos tras un despegue como el de Artemis II?

El histórico despegue de la misión Artemis II, con cuatro tripulantes rumbo a la órbita lunar, deberá superar este miércoles los ocho minutos y medio iniciales de mayor riesgo, según explicó a EFE el ingeniero español Carlos García-Galán, director de Moon Base de la NASA, un programa destinado a desarrollar una colonia en la superficie lunar.

"La verdad es que yo no voy a aplaudir hasta las primeras 24 horas, si soy honesto, pero es una muy buena señal si pasamos los primeros 8 minutos, si los pasamos, mucha parte del riesgo del despegue ya está detrás nuestro", precisó.

Señaló que, aproximadamente dos minutos y medio después del despegue, se desprende la enorme primera etapa, que tiene los dos motores de combustible sólido, los cuales caen al Atlántico, mientras otras piezas lo harán más adelante en el Pacífico.

Lanzamiento de la misión Artemis II en el Centro Espacial Kennedy. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE

Entre otras partes que se liberan están las tres capas que protegen el módulo de servicio de Orión y también la torre de escape, que es un motor de seguridad sobre la cápsula tripulada para uso de emergencia.

"Eso se utiliza si hay que sacar la cápsula en el caso de que hubo un fallo del cohete o el cohete explotase. Pero si no lo necesitamos, en unos 5 minutos más o menos ya lo podemos quitar", explicó.

En los minutos restantes, mientras la nave sigue acelerando, la segunda etapa del cohete, que alberga los cuatro motores principales, agota su combustible, se separa y cae también.

"En ocho minutos y medio ya sabremos que el cohete ha funcionado bien y nos ha puesto en la órbita correcta", manifestó García-Galán.

Con información de Agencia EFE