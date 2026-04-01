Cuenta regresiva para Artemis II: hora y detalles del lanzamiento de la histórica misión a la Luna

Hoy puede ser un día histórico, cuando a las 19.24, hora de Uruguay, desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, parta la misión Artemis II, con cuatro astronautas, los primeros que orbitarán la Luna desde 1972, hace 54 años.

La cuenta regresiva comenzó el lunes, y la agencia espacial estadounidense, la NASA, aseguró que, en términos generales, no tiene preocupaciones sobre la misión.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran situados en la plataforma de lanzamiento aguardando la hora del despegue.

La cuenta atrás de Artemis II se puso en marcha el lunes con un 80% de probabilidad de buen tiempo, aunque la NASA identificó la posibilidad de fuertes vientos y un cielo cubierto de nubes como los principales riesgos.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen: la tripulación del Artemis II Foto: AFP

Aunque el sur del estado de Florida ha experimentado lluvias en los últimos días, las previsiones meteorológicas en Cabo Cañaveral, donde la NASA posee sus instalaciones, apenas contemplan un 20% de probabilidad de precipitaciones el día del despegue. “El vehículo está listo, el sistema está listo, la tripulación está lista”, dijo Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, en una rueda de prensa.

Las principales preocupaciones son “cobertura de nubes y posibilidad de vientos fuertes en la superficie”, indicó la agencia. También monitorea el clima espacial. “Solo apelaré ante los dioses del espacio, ¿está bien?”, bromeó Kshatriya.

En caso de que el despegue no se produzca hoy, la NASA tiene preparadas ventanas alternativas hasta el 6 de abril. Si se agotaran todas las oportunidades, la siguiente sería el 30 de abril.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y el de la agencia espacial canadiense (CSA), Jeremy Hansen, son los protagonistas de esta misión, que aspira a convertirse en la primera que viaje a la órbita de la Luna desde la Apolo 17, en 1972.

¿Estamos solos?

Los cuatro abandonaron su cuarentena el pasado viernes, y el fin de semana ofrecieron su última rueda de prensa antes del viaje a la Luna.

“Es nuestra fuerte esperanza que esta misión sea el comienzo de una era en la que todos, cada persona en la Tierra, pueda mirar la Luna y pensar en ella como un destino”, declaró Koch, desde la cuarentena en Cabo Cañaveral, en Florida.

La misión, representa “un peldaño hacia Marte”, donde “podría haber mayor probabilidad de encontrar evidencia de una vida pasada”, resaltó.

“Tenemos la oportunidad de responder la pregunta que podría ser la cuestión de nuestra vida, que es: ¿estamos solos? Cuando salimos y conocemos gente las personas preguntan todo el tiempo: ¿has visto evidencia de esto? ¿Qué podemos aprender? Y el hecho es que responder esta pregunta comienza en la Luna”, dijo Koch, que se convertirá en la primera mujer en alcanzar la órbita lunar.

Cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA y la nave Orion sobre una plataforma de lanzamiento. Foto: AFP

El comandante de la misión, Reid Wiseman, se declaró “listo” y “relajado” para el lanzamiento. “Estamos listos para salir, el equipo está preparado para ir y el vehículo está preparado para partir, pero ni por un segundo tenemos la expectativa de que vamos a ir”, matizó Wiseman.

“Puede ser que salgamos a la plataforma y tengamos que intentarlo unas pocas veces más, y estamos 100 % listos para ello”, agregó.

“Siempre decimos que no estamos haciendo esto por los superlativos, lo estamos haciendo porque es una oportunidad única, lo estamos haciendo por todos y para todos, esto es lo que representa la NASA, esto es lo que representa el programa espacial alrededor del mundo”, expresó Wiseman.

Hoy, el día del lanzamiento, los astronautas despertarán ocho horas antes del despegue, compartió Glover, quien contó que sus últimas acciones en la Tierra serán rezar y decirle a su familia que la ama.

Mientras que Hansen compartió que entre lo más emocionante estará un eclipse en el que verán al Sol detrás de la Luna, fenómeno que podrán observar por la ubicación en la que se encontrarán.

El cohete Artemis II en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP

Diez días en el espacio

Artemis II tendrá una duración de diez días y se espera que sea la misión tripulada que más se aleje de la Tierra, superando los más de 400.000 kilómetros que alcanzó el Apolo 13. Gracias a ello, sus tripulantes verán la cara oculta de la Luna, algo que hizo por primera vez la misión Apolo 8 en 1968.

Además, la misión inaugurará una era de exploración más representativa, al incluir por primera vez en una misión lunar a una mujer, un astronauta afroamericano y un canadiense.

La ventana de abril es la tercera para su lanzamiento, después de que las de febrero y marzo fueran descartadas debido a una filtración de combustible detectada durante la prueba en frío y por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en la plataforma del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.

El cohete Artemis II y la nave espacial Orion descansan en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy. Foto: AFP

Esta es la segunda misión del programa Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las siguientes, en las que astronautas volverán a pisar suelo lunar en 2028 y comenzarán el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural.

Originalmente, el programa también preveía la construcción de la estación orbital Gateway, pero el administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció la semana pasada que van a pausar este proyecto.

La agencia federal indicó que el objetivo será el despliegue lunar por fases, un ambicioso plan de 20.000 millones de dólares que prevé culminar con tres hábitats permanentes en la Luna, varios rovers, un reactor de fisión nuclear e instalaciones para procesar material lunar, obtener energía y materias primas para sostener una colonia permanente.

Las autoridades de Estados Unidos han reconocido abiertamente que compiten con China en una carrera espacial por llegar primero a la superficie lunar, mientras que Pekín se ha fijado como objetivo enviar astronautas a la Luna antes de 2030.

El cohete Artemis II y la nave espacial Orion en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy. Foto: AFP

Base lunar

El director de NASA, Jared Isaacman, dijo la semana pasada que la agencia espacial estadounidense tiene intenciones de suspender su proyecto para construir una estación espacial en la Luna, conocido como Gateway, y en su lugar mover el foco a la construccuón de “una base lunar”.

Este cambio ocurre luego del reciente anuncio de la NASA de reestructuración del programa Artemis con mira a futuras misiones al planeta Marte.

“La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie” lunar, dijo Isaacman en un comunicado.

“A pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, la agencia reutilizará el hardware aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos”, agregó.

El proyecto ya había sido objeto de críticas por quienes lo consideraban un despilfarro y una distracción respecto a otras misiones lunares. EFE, AFP

El cohete Artemis II de la NASA y la nave espacial Orion descansan en la plataforma de lanzamiento. Foto: AFP

Últimas horas en la Tierra

Los astronautas se despertarán hoy miércoles a las 9:45 hora en Florida (10:45 en Uruguay), desayunarán, comenzarán a prepararse para el lanzamiento y se pondrán sus trajes especiales, describió Jeffrey Spaulding, director sénior de pruebas de la NASA. “La gente está emocionada y lista para ir en este primer capítulo en nuestro regreso a la Luna desde (la década de) los 1970. Así que estamos muy emocionados”, expresó. Spaulding reconoció que la NASA afrontó “desafíos”, pero aseveró que “el equipo ha trabajado duro de manera impresionante estas semanas y meses para tratar de que el vehículo esté listo”.