Tu nombre puede viajar a la luna: el sencillo trámite de la NASA para formar parte de la misión Artemis II

El mundo se prepara para el despegue de Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA. En él, cuatro astronautas viajarán alrededor de la luna y de regreso a la Tierra. Esta misión será el primer vuelo de prueba con tripulación a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), la nave espacial Orion y los sistemas terrestres de apoyo.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), a través de una plataforma digital, permitirá que todos los ciudadanos del mundo puedan registrar su nombre para ser almacenados en una unidad de memoria flash que viajará a bordo de la cápsula Orion. Este gesto busca conectar a la humanidad con la próxima era de exploración espacial profunda, permitiendo que miles de personas formen parte (aunque sea simbólica) del primer vuelo tripulado que orbitará la luna desde el fin de la era Apolo.

La misión Artemis II, cuyo despegue está previsto para el 1° abril de este año 2026, contará con una tripulación de cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch y Jeremy Hansen. Durante la misión, los especialistas pondrán a prueba los sistemas de soporte vital de la nave Orion, sobrevolando la cara oculta de la luna antes de regresar a la Tierra, en el transcurso de aproximadamente diez días.

Cómo registrar tu nombre para la misión Artemis II

El proceso para inscribirse es gratuito y requiere apenas unos segundos. Los interesados deben ingresar al portal oficial de la NASA dedicado a Artemis II y completar un formulario básico que incluye nombre, apellido y un código pin personalizado de cuatro dígitos. Este número de identificación será fundamental para que el usuario pueda acceder a su "tarjeta de embarque" digital en el futuro. Una vez confirmados los datos, el sistema genera de forma inmediata un certificado con el nombre del participante, que acredita su lugar en el archivo que viajará al espacio.

El cohete Artemis II de la NASA y la nave espacial Orion en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP

Al registrarse, el sistema también otorga una cantidad de "millas de viajero frecuente", un sistema de fidelización de la agencia que acumula la distancia recorrida por el nombre del usuario en las diferentes misiones en las que haya participado (como la reciente Artemis I o los envíos de nombres a Marte). La NASA subraya que este registro es de carácter público y simbólico, diseñado para fomentar el interés en las ciencias STEM (en inglés por Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y el apoyo global al programa que busca llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar.

Qué esperar del próximo gran salto de la NASA

La relevancia de Artemis II radica en que será la primera vez que humanos se alejen tanto de la órbita terrestre baja en más de medio siglo. La trayectoria de la misión no contempla un alunizaje, sino una trayectoria de retorno libre que utilizará la gravedad de la Tierra y la Luna para traer a la tripulación de vuelta de forma segura tras rodear el satélite. Este vuelo es crítico para validar que todas las interfaces y sistemas de control funcionen correctamente con seres humanos a bordo, asegurando que el equipo esté listo para la misión Artemis III, la cual sí tiene como objetivo el descenso en la superficie lunar.