Uruguay visita Wembley y enfrenta a Inglaterra en un amistoso de nivel mundial: hora, cómo ver y alineaciones

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Uruguay tiene esta tarde (16:45) una prueba más que exigente al enfrentar a Inglaterra, un equipo históricamente fuerte y que también se prepara para la disputa de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro frente a la selección inglesa se podrá ver en vivo este viernes a través de la página de YouTube de AUF TV. El acceso a Youtube Members será exclusivo para miembros suscriptos al canal. La AUF añadió que el pago de este servicio se renueva mensualmente, pero puede ser cancelado en cualquier momento por los usuarios.

Además, contará con la transmisión por cable de DSports, Nuevo Siglo, Flow, TCC, Montecable, Multiseñal y sus respectivas señales de streaming. A su vez, se podrá seguir por Canal 5 en televisión abierta.

A estadio lleno y con 90.000 espectadores, Wembley recibirá un duelo de campeones del mundo que es de los más destacados de la fecha FIFA y que servirá además a Marcelo Bielsa para empezar a terminar de delinear la lista final para el certamen oficial que comenzará para Uruguay el próximo 15 de junio cuando enfrente a Arabia Saudita en Miami.

Más allá de que hay nombres de peso que tienen su lugar asegurado y ausentes que son inamovibles en la nómina final -como Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur que están en sanidad y no pudieron ser parte- hay otra cantidad de futbolistas que se juegan su chance de estar entre los 26 (como máximo) que puede llevar el entrenador argentino que dirige a la Celeste.

Entre las principales novedades para este encuentro es la chance de que tanto Fernando Muslera como Agustín Canobbio vayan desde el arranque con lo que significó el regreso de ambos a la Celeste luego de mucho tiempo. El arquero de Estudiantes se juega el puesto con Sergio Rochet, mientras que el hombre del Fluminense ayer entrenó junto al equipo de los titulares.

Agustín Canobbio en el entrenamiento de Uruguay previo al amistoso ante Inglaterra. Foto: @Uruguay.

A su vez, el partido también tendrá como objetivo cambiar la imagen que quedó de la Celeste en los últimos amistosos que disputó ante México y Estados Unidos donde no solo no se pudo cosechar un triunfo, sino que se empató 0-0 y se perdió 5-1, respectivamente.

“Clase A”, así es este amistoso de Uruguay con un partido que perfectamente podría ser un cruce mundialista como ya lo fue en tres ocasiones cuando se midieron en 1954 (4-2), 1966 (0-0) y 2014 (2-1). Una prueba exigente y de la que Bielsa seguramente sacará mucho detalle pensando en lo que viene por delante.

Inglaterra vs. Uruguay

Inglaterra (probable): Jordan Pickford; Valentino Livramento, Fikayo Tomori, Harry Maguire, Lewis Hall; Kobbie Mainoo, Adam Wharton; Noni Madueke, Cole Palmer, Marcus Rashford; Dominic Calvert-Lewin. DT: Thomas Tuchel.

Uruguay (probable): Sergio Rochet o Fernando Muslera; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio o Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre, Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Hora: 16:45

Estadio: Wembley

Televisa: DSports, Nuevo Siglo, Flow, TCC, Montecable, Multiseñal, AUF TV Premium y Canal 5

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)

Asistentes: Eduard Beitinger y Christian Gittelman (Alemania)

Cuarto árbitro: Benjamin Brand (Alemania)

VAR: Soren Stoks y Katrin Rafalski (Alemania)