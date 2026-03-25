Manuel Ugarte: "Si llegamos a la versión del comienzo de la Copa América, podemos ganarle a cualquiera”

El mediocampista uruguayo Manuel Ugarte habló desde Inglaterra con AUF TV en la previa de los amistosos de la selección uruguaya, que servirán como preparación para el Mundial 2026, y dejó varias definiciones sobre su presente, la Celeste y lo que viene.

Acostumbrado a largos traslados en cada fecha FIFA, esta vez le tocó una situación distinta: “Siempre tengo que viajar muchas horas, pero ahora me tocó recibir a los compañeros”.

Sobre la logística y el clima en Inglaterra expresó: “Jugamos con Bournemouth y de ahí viajé dos horas en auto para acá. Las distancias están bien, pero el clima no me gusta tanto”, comentó entre risas. “Los primeros días tuvimos un sol divino, pero cuando llegó todo el grupo volvió el clima típico de acá”.

Un año de aprendizaje en la Premier

Sobre su presente en el Manchester United, Ugarte fue claro: no está teniendo la continuidad deseada, pero lo toma como parte del proceso.

“Si estás jugando, comés de una manera, y si no estás jugando, comés diferente. Consumís menos calorías porque gastás menos energía”, explicó, mostrando cómo cambió su rutina profesional.

Más allá de eso, aseguró sentirse bien: “Estoy muy bien físicamente, aunque hay algo que solo te lo da jugar”.

Manuel Ugarte celebra su gol anotado en el partido entre Manchester United y Lyon por Europa League. Foto: @ugartemanu.

El mediocampista también dejó una definición contundente sobre el nivel del fútbol inglés: “Para mí, la Premier League está varios escalones por arriba de cualquiera”.

Y profundizó en lo que le dejó este año: “Fue de los que más aprendí. No hay ningún jugador —salvo Federico Valverde— que juegue todos los partidos. Es algo que hay que saber sobrellevar. Me tocó jugar pocos minutos, pero aprendí mucho”.

Con el Mundial en el horizonte, Ugarte no dudó: la Celeste es hoy su principal impulso.

“Este año lo que más me motiva es la selección. Cualquier partido, y más ahora que se viene un Mundial”, afirmó.

En ese sentido, reveló incluso que desde su club hubo interés por conocer detalles del trabajo de Marcelo Bielsa: “Hablé con gente del staff del Manchester United y me preguntaron sobre su metodología. A la gente le interesa saber cómo es”.

Pensando en los amistosos, Ugarte valoró especialmente el nivel del rival: “Va a ser un gran partido. Inglaterra es candidata al Mundial por la calidad de jugadores que tiene. Nos va a servir para medirnos y a mí para agarrar ritmo”.

También recordó algunos de sus mejores momentos con la selección: “Contra Argentina fue un partido muy bueno, y también los primeros partidos de la Copa América. Otro muy bueno fue contra Chile cuando recién había llegado Marcelo”.

Manuel Ugarte y Julián Álvarez. Foto: EFE.

El objetivo está claro: “La preparación para el Mundial es tratar de encontrar esa mejor versión”.

Sobre su experiencia en el Mundial de Qatar 2022, donde no tuvo minutos, reconoció una evolución personal: “En ese momento era más inexperto y quería jugar. Ahora lo vivo con más calma”. Y agregó: “Llego más maduro y con mucha ilusión por los jugadores que tenemos”.

Dentro del grupo, hay una idea marcada: “Si llegamos a la versión del comienzo de la Copa América, podemos ganarle a cualquiera”.

Finalmente, el volante explicó cómo evolucionó su juego: “Ahora entiendo más los momentos del partido. Antes era recuperar la pelota los 90 minutos, pero a este nivel no te da. Hay que saber cuándo presionar y cuándo defender”.

También aclaró sus dichos sobre Juan Álvez y Achraf Hakimi: “Fue para valorizar a Juansito, no para desmerecer a Hakimi, que es de los mejores laterales del mundo”.